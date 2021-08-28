W Series Spa: Kimilainen, Chadwick'i geçerek ıslak zemindeki yarışı kazandı

Fin sürücü ıslak koşullardaki yarışa Ecurie W'siyle dördüncü sıradan başladı ve gridde ilerleyerek, Assen 2019'dan beri ilk galibiyetini aldı.

Chadwick, Veloce Racing'le ikinci sırada bitirdi ve şampiyonadaki liderliği korudu. Puma'da Marta Garcia ise üçüncü olarak sezonun ilk podyumunu aldı.

Şampiyonluk rakiplerinden Alice Powell (Racing X), ikinci sırada başladığı yarışı dördüncü sırada tamamladı ve Caitlin Wood da bu yıl Puma'yla ikinci yarışında beşinci oldu.

Yarış, neredeyse yarışın yarısı boyunca pistte kalan güvenlik aracı altında başladı.

Chadwick, Powell'dan biraz uzaktı ve arkadaki Wood, Kimilainen ve Garcia'de Kemmel düzlüğüne birlikte girdiler.

Kimilanen dokuzuncu viraja üçüncü sırada döndü ve Wood ile Garcia ise tekerlek tekerleğe savaşmaya devam ettiler.

Chadwick, 18 dakikanın ardından Powell'a karşı liderliğini 2.8 saniyeye çıkardı ve Kimilainen ise Powell'a 1.3 saniye uzaklıktaydı.

Yarışın bitimine 11 dakika kala Garcia 2:47.664'le en hızlı turu attı, bu sırada Kimilainen de Powell'ı yakaladı.

Kimilainen yarışın bitimine sekiz dakika kala ön çizgiden başlayan Powell'ı geçti.

Dördüncü sırada olan Garcia, sonrasında Powell'a yaklaştı ve baskı uygulamaya başladı.

Kimilainen o sırada Chadwick'ten tur başına üç saniye daha hızlıydı ve yarış liderini kovalıyordu.

Kimilainen dokuzuncu turda Chadwick'i, geç frenleme hareketiyle geçti ve liderlik pozisyonunda 1.3 saniye fark açtı.

Yarışın bitimine 30 saniye kala Garcia üçüncülüğü Powell'ın elinden alarak bu sezonki ilk podyumuna çıktı.

Fabienne Wohlwend son turda, yedinci sıra için W Series Academy sürücüsü Nerea Marti'yi geçebildi.

Yarış Sonuçları: