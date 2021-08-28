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W Series / Spa-Francorchamps Yarış raporu

W Series Spa: Kimilainen, Chadwick'i geçerek ıslak zemindeki yarışı kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Emma Kimilainen, W Series'deki ikinci galibiyetini son şampiyon Jamie Chadwick'i geçerek Spa'da aldı.

W Series Spa: Kimilainen, Chadwick'i geçerek ıslak zemindeki yarışı kazandı

Fin sürücü ıslak koşullardaki yarışa Ecurie W'siyle dördüncü sıradan başladı ve gridde ilerleyerek, Assen 2019'dan beri ilk galibiyetini aldı.

Chadwick, Veloce Racing'le ikinci sırada bitirdi ve şampiyonadaki liderliği korudu. Puma'da Marta Garcia ise üçüncü olarak sezonun ilk podyumunu aldı.

Şampiyonluk rakiplerinden Alice Powell (Racing X), ikinci sırada başladığı yarışı dördüncü sırada tamamladı ve Caitlin Wood da bu yıl Puma'yla ikinci yarışında beşinci oldu.

Yarış, neredeyse yarışın yarısı boyunca pistte kalan güvenlik aracı altında başladı.

Chadwick, Powell'dan biraz uzaktı ve arkadaki Wood, Kimilainen ve Garcia'de Kemmel düzlüğüne birlikte girdiler.

Kimilanen dokuzuncu viraja üçüncü sırada döndü ve Wood ile Garcia ise tekerlek tekerleğe savaşmaya devam ettiler.

Chadwick, 18 dakikanın ardından Powell'a karşı liderliğini 2.8 saniyeye çıkardı ve Kimilainen ise Powell'a 1.3 saniye uzaklıktaydı.

Yarışın bitimine 11 dakika kala Garcia 2:47.664'le en hızlı turu attı, bu sırada Kimilainen de Powell'ı yakaladı.

Kimilainen yarışın bitimine sekiz dakika kala ön çizgiden başlayan Powell'ı geçti.

Dördüncü sırada olan Garcia, sonrasında Powell'a yaklaştı ve baskı uygulamaya başladı.

Kimilainen o sırada Chadwick'ten tur başına üç saniye daha hızlıydı ve yarış liderini kovalıyordu.

Kimilainen dokuzuncu turda Chadwick'i, geç frenleme hareketiyle geçti ve liderlik pozisyonunda 1.3 saniye fark açtı.

Yarışın bitimine 30 saniye kala Garcia üçüncülüğü Powell'ın elinden alarak bu sezonki ilk podyumuna çıktı.

Fabienne Wohlwend son turda, yedinci sıra için W Series Academy sürücüsü Nerea Marti'yi geçebildi.

Yarış Sonuçları:

Sıra # Pilotlar Tur Zaman Fark
1 7 Finland Emma Kimilainen 12 35'21.478  
2 55 United Kingdom Jamie Chadwick 12 35'29.967 8.489
3 19 Spain Marta Garcia 12 35'33.427 11.949
4 27 United Kingdom Alice Powell 12 35'39.660 18.182
5 20 Australia Caitlin Wood 12 35'57.310 35.832
6 21 United Kingdom Jessica Hawkins 12 36'01.074 39.596
7 5 Liechtenstein Fabienne Wohlwend 12 36'01.573 40.095
8 32 Nerea Martí 12 36'02.358 40.880
9 54 Japan Miki Koyama 12 36'03.235 41.757
10 44 United Kingdom Abbie Eaton 12 36'04.467 42.989
11 37 United States Sabre Cook 12 36'05.179 43.701
12 11 Italy Vicky Piria 12 36'07.810 46.332
13 26 United Kingdom Sarah Moore 12 36'08.656 47.178
14 22 Belén García 12 36'09.258 47.780
15 97 Brazil Bruna Tomaselli 12 36'19.977 58.499
16 3 Poland Gosia Rdest 12 36'35.333 1'13.855
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