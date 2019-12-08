ROKiT, W Series’in ilk sponsoru oldu

Venturi Formula E takımına destek veren ve Lewis Hamilton’ın BTCC’de mücadele eden kardeşi Nic’i de destekleyen küresel telekomünikasyon şirketi ROKiT, sadece kadınların mücadele ettiği W Series ile “çok yıllı” bir ortaklık kurdu.

Bu büyük sponsorluk anlaşmasıyla beraber ROKiT logoları 20 araçta ve sürücülerin yarış tulumlarında da yer alacak.

Şu anda W Series ile ilişkili olan ortaklar hariç tutulduğunda ROKiT, 2018 Ekim’de başlayan şampiyonanın ilk sponsoru oldu.

ROKiT başkanı Jonathan Kendrick, “Motor sporları dünyasına girdiğinden beri W Series’in elde ettiği ilerleme ve başarılar bizi şaşırttı ve gelişeceği yıllarda serinin geleceğinin bir parçası olmak istiyoruz.” dedi.

ROKiT logosu bulunan bir W Series aracı, pazar akşamı 2019 Autosport Ödülleri’nin gerçekleştirileceği Grosvenor House Hotel’de sergilenecek. Asıl renk düzeni ise 2020 sezonunun başı öncesinde tanıtılacak.

W Series CEO’su Catherine Bond Muir, ROKiT’i seride ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Seri, altı ayaktan oluşan 2020 taslak takvimini daha önce açıklamıştı. Sezon, Mayıs ayında Rusya’daki yeni Igora Drive pistinde başlayacak. Ancak takvime daha fazla yarış ekleneceği de açıklanmıştı.