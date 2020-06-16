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W Series / Son dakika

Prema, Chadwick'in Formula Regional'da yarışacağını doğruladı

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Prema, Chadwick'in Formula Regional'da yarışacağını doğruladı
Ekleyen:
, Editör
16 Haz 2020 11:32

Prema Powerteam, Jamie Chadwick'in bu yıl Formula Regional European'da yarışacağını doğruladı.

Son W Series şampiyonu Jamie Chadwick, normalde bu yıl W Series'de bir kez daha mücadele edecekti ancak koronavirüsle ilgili mevcut durumdan ötürü serinin ikinci sezonu iptal edildi.

Bu durumda tüm kadın sürücüler boşa çıktı ve Chadwick de alternatif serilere bakıyordu.

Chadwick başlangıçta gerekli bütçeyi bulmakta zorlansa da, kendi yeteneklerine güvenen Rodin Cars'ın desteğiyle birlikte Formula Regional'da yarışmak için gerekli bütçeyi bir araya getirdi.

Chadwick şimdi bu seride Prema Powerteam için yarışacak.

Takım patronu Angelo Rosin, "Gelecek sezon için Jamie'yi takımımıza davet etmekten son derece mutluluk duyuyoruz. Kariyerinde şimdiye kadar parlak sonuçlar elde etti ve bu zorlu uluslararası şampiyonaya adım atmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. W Series'den geldiği için bu araçları zaten çok iyi biliyor ve deneyim kesinlikle değerli bir varlık olacak. Kesinliklikle inançlıyız ve başarılı olmasına yardımcı olmak için %100'ümüzü ortaya koyacağız." dedi.

Chadwick ise mutluydu ve şunları ekledi: "Bu yıl Formula Regional European'da Pream ile birlikte olmaktan son derece memnunum. Yarış kariyerimin bir sonraki bölümüne olan destekleri için Rodin Cars ve David Dicker'a inanılmaz müteşekkirim. Onlarla bu yolculuğa başlamak adına çok heyecanlıyım." 

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Editör Kemal Şengül

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