Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / W Series Macaristan: Chadwick, pole'ü Powell'ın elinden aldı
W Series / Budapest Yarış raporu

Macaristan W Series: Chadwick, sezonun ikinci galibiyetini aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Jamie Chadwick, W Series'in Hungaroring'deki yarışını domine etti ve damalı bayrağı, şampiyonadaki en büyük rakibi Alicia Powell'ın 10 saniye önünde gördü.

Macaristan W Series: Chadwick, sezonun ikinci galibiyetini aldı

Serinin ilk şampiyonu bu hafta sonu her seansa liderlik ederek, bu sezon Veloce Racing adına ikinci galibiyetini kazandı.

Chadwick aynı zamanda 1:43.611'yle en hızlı tur puanını da garantiledi.

İngiliz sürücü, bu hafta sonu aldığı galibiyetin ardından şampiyona sıralamasındaki liderliği Racing X'ten Powell'ın elinden aldı ve iki sürücünün de ikişer galibiyeti olmuş oldu.

W Series Akademi sürücüsü Nerea Marti, Macaristan'daki yarışı üçüncü sırada bitirdi ve serideki ilk podyumunu aldı. Marti'nin takım arkadaşı Irina Sidorkova ise dördüncü sıradaydı.

2019 şampiyona ikincisi Beitske Visser, M Forbes Motorsport'la birlikte beşinciliği alırken, Ecurie W'den Emma Kimilainen altıncı, Puma'dan Marta Garci yedinci oldu.

Formula 1'deki sıralama turlarında Carlos Sainz Jr.'ın bariyerlere çarpması nedeniyle, W Series yarışı 10 dakika gecikmeyle başladı.

Powell yarışa daha hızlı başlasa da Chadwick, birinci turdan itibaren liderliği elinde tuttu.

Alice Powell

Alice Powell

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sidorkova, Visser'i üçüncü virajda geçerek dördüncülüğe yükselirken, Kimilainen ve Scuderia W'den Belen Garcia yedincilik için savaşıyordu. Kimilainen, bu savaştan galip çıktı ve pozisyonunu korumayı başardı.

Fabienne Wohlwend, Bunker Racing aracının ön kanadını birinci turda yaşadığı temastan sonra kaybetti ve tamir için pite girdi. Wohlwend, yarışa tekrar geri dönebilse de 11. turda yarıştan çekildi.

Chadwick ve Powell dördüncü turdan itibaren gridin arkasındakilere büyük bir fark açtı ve Veloce sürücüsünün Powell'la farkı da 1.4 saniyeydi.

Yedinci tura kadar Chadwick farkı 2.4 saniyeye çıkarmıştı, Powell ise üçüncü sıradaki Marti'yle arasını beş saniyeye kadar açmıştı.

Yarışın yarısı bittiğinde, Chadwick farkı açmaya devam ediyordu.

Sirin Racing'den Miki Koyama ve Ecurie W'den Abbie Eaton 12. sıra için savaşırken, 14. turda bir temas yaşadı ve bu olay yarıştan sonra incelemeye alındı.

Kimilainen ve Puma sponsorlu Marta Garcia yarışın bitimine iki dakika kala altıncı sıra için savaşıyorlardı ve bu mücadeleden Kimilainen galip çıktı.

Yarış Sonucu:

Pozisyon Sürücü Tur Süre Puan
1 Jamie Chadwick 19 32:59.370 25
2 Alice Powell 19 33:09.607 18
3 Nerea Marti 19 33:14.765 15
4 Irina Sidorkova 19 33:20.301 12
5 Beitske Visser 19 33:20.988 10
6 Emma Kimilainen 19 33:25.793 8
7 Marta Garcia 19 33:28.076 6
8 Belen Garcia 19 33:30.160 4
9 Bruna Tomaselli 19 33:30.542 2
10 Jessica Hawkins 19 33:36.738 1
11 Ayla Agren 19 33:37.726 0
12 Miki Koyama 19 33:41.417 0
13 Abbie Eaton 19 33:47.262 0
14 Sabré Cook 19 33:47.985 0
15 Sarah Moore 19 33:48.635 0
16 Vicky Piria 19 33:50.092 0
17 Caitlin Wood 19 33:50.876 0
DNF Fabienne Wohlwend 9 17:44.846 0
paylaşım
yorumlar
W Series Macaristan: Chadwick, pole'ü Powell'ın elinden aldı

Önceki haber

W Series Macaristan: Chadwick, pole'ü Powell'ın elinden aldı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!

2 s
2
Formula 1

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı

50 dk
3
Formula 1

Hamilton: "Yuhalandığımda harika hissetmem ama bu beni kamçılar"

1 s
4
Formula 1

Horner: ''Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük''

3 s
5
Formula 1

Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi

7 s
Son Haberler
Macaristan W Series: Chadwick, sezonun ikinci galibiyetini aldı
WS

Macaristan W Series: Chadwick, sezonun ikinci galibiyetini aldı

8dk
W Series Macaristan: Chadwick, pole'ü Powell'ın elinden aldı
WS

W Series Macaristan: Chadwick, pole'ü Powell'ın elinden aldı

30 Tem 2021
W Series Silverstone: Powell, Wohlwend'i geçerek kazandı
WS

W Series Silverstone: Powell, Wohlwend'i geçerek kazandı

17 Tem 2021
W Series Silverstone: Powell, bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazandı
WS

W Series Silverstone: Powell, bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazandı

16 Tem 2021
W Series Avusturya: Chadwick, Avusturya'daki ikinci yarışı domine etti
WS

W Series Avusturya: Chadwick, Avusturya'daki ikinci yarışı domine etti

3 Tem 2021
Daha fazlası
Megan White
W Series Macaristan: Chadwick, pole'ü Powell'ın elinden aldı Budapest
W Series

W Series Macaristan: Chadwick, pole'ü Powell'ın elinden aldı

F3 Macaristan: Leclerc ilk pole pozisyonunu aldı, Prema 1-2 oldu Hungaroring
FIA F3

F3 Macaristan: Leclerc ilk pole pozisyonunu aldı, Prema 1-2 oldu

F3 Macaristan: Antrenmanların en hızlısı Smolyar Hungaroring
FIA F3

F3 Macaristan: Antrenmanların en hızlısı Smolyar

Çok Okunanlar Bugün

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP: Hamilton ve Mercedes altı yarış aradan sonra pole pozisyonunda!

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı
Formula 1 Formula 1

Hamilton sorusu Verstappen'i kızdırdı

Hamilton: "Yuhalandığımda harika hissetmem ama bu beni kamçılar"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Yuhalandığımda harika hissetmem ama bu beni kamçılar"

Horner: ''Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük''
Formula 1 Formula 1

Horner: ''Mercedes'in Bottas'ı Silverstone'da nasıl kullandığını gördük''

Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi
Formula 1 Formula 1

Gece çalışma yasağını delen Ferrari, Sainz'ın güç ünitesini değiştirdi

Verstappen: "Tüm hafta sonu biraz gerideydik"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Tüm hafta sonu biraz gerideydik"

Wolff: “Silverstone’daki olaya saygıyla yaklaştık, kavga etmedik”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Silverstone’daki olaya saygıyla yaklaştık, kavga etmedik”

Macaristan GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.088 saniye önünde en hızlısı
Formula 1 Formula 1

Macaristan GP 3. antrenman: Hamilton, Verstappen'in 0.088 saniye önünde en hızlısı

Son Haberler

Macaristan W Series: Chadwick, sezonun ikinci galibiyetini aldı
W Series W Series

Macaristan W Series: Chadwick, sezonun ikinci galibiyetini aldı

W Series Macaristan: Chadwick, pole'ü Powell'ın elinden aldı
W Series W Series

W Series Macaristan: Chadwick, pole'ü Powell'ın elinden aldı

W Series Silverstone: Powell, Wohlwend'i geçerek kazandı
W Series W Series

W Series Silverstone: Powell, Wohlwend'i geçerek kazandı

W Series Silverstone: Powell, bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazandı
W Series W Series

W Series Silverstone: Powell, bu sezonki ikinci pole pozisyonunu kazandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.