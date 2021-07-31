Macaristan W Series: Chadwick, sezonun ikinci galibiyetini aldı

Serinin ilk şampiyonu bu hafta sonu her seansa liderlik ederek, bu sezon Veloce Racing adına ikinci galibiyetini kazandı.

Chadwick aynı zamanda 1:43.611'yle en hızlı tur puanını da garantiledi.

İngiliz sürücü, bu hafta sonu aldığı galibiyetin ardından şampiyona sıralamasındaki liderliği Racing X'ten Powell'ın elinden aldı ve iki sürücünün de ikişer galibiyeti olmuş oldu.

W Series Akademi sürücüsü Nerea Marti, Macaristan'daki yarışı üçüncü sırada bitirdi ve serideki ilk podyumunu aldı. Marti'nin takım arkadaşı Irina Sidorkova ise dördüncü sıradaydı.

2019 şampiyona ikincisi Beitske Visser, M Forbes Motorsport'la birlikte beşinciliği alırken, Ecurie W'den Emma Kimilainen altıncı, Puma'dan Marta Garci yedinci oldu.

Formula 1'deki sıralama turlarında Carlos Sainz Jr.'ın bariyerlere çarpması nedeniyle, W Series yarışı 10 dakika gecikmeyle başladı.

Powell yarışa daha hızlı başlasa da Chadwick, birinci turdan itibaren liderliği elinde tuttu.

Alice Powell Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sidorkova, Visser'i üçüncü virajda geçerek dördüncülüğe yükselirken, Kimilainen ve Scuderia W'den Belen Garcia yedincilik için savaşıyordu. Kimilainen, bu savaştan galip çıktı ve pozisyonunu korumayı başardı.

Fabienne Wohlwend, Bunker Racing aracının ön kanadını birinci turda yaşadığı temastan sonra kaybetti ve tamir için pite girdi. Wohlwend, yarışa tekrar geri dönebilse de 11. turda yarıştan çekildi.

Chadwick ve Powell dördüncü turdan itibaren gridin arkasındakilere büyük bir fark açtı ve Veloce sürücüsünün Powell'la farkı da 1.4 saniyeydi.

Yedinci tura kadar Chadwick farkı 2.4 saniyeye çıkarmıştı, Powell ise üçüncü sıradaki Marti'yle arasını beş saniyeye kadar açmıştı.

Yarışın yarısı bittiğinde, Chadwick farkı açmaya devam ediyordu.

Sirin Racing'den Miki Koyama ve Ecurie W'den Abbie Eaton 12. sıra için savaşırken, 14. turda bir temas yaşadı ve bu olay yarıştan sonra incelemeye alındı.

Kimilainen ve Puma sponsorlu Marta Garcia yarışın bitimine iki dakika kala altıncı sıra için savaşıyorlardı ve bu mücadeleden Kimilainen galip çıktı.

Yarış Sonucu:

Pozisyon Sürücü Tur Süre Puan 1 J amie Chadwick 19 32:59.370 25 2 A lice Powell 19 33:09.607 18 3 N erea Marti 19 33:14.765 15 4 I rina Sidorkova 19 33:20.301 12 5 B eitske Visser 19 33:20.988 10 6 E mma Kimilainen 19 33:25.793 8 7 M arta Garcia 19 33:28.076 6 8 B elen Garcia 19 33:30.160 4 9 B runa Tomaselli 19 33:30.542 2 10 J essica Hawkins 19 33:36.738 1 11 A yla Agren 19 33:37.726 0 12 M iki Koyama 19 33:41.417 0 13 A bbie Eaton 19 33:47.262 0 14 S abré Cook 19 33:47.985 0 15 S arah Moore 19 33:48.635 0 16 V icky Piria 19 33:50.092 0 17 C aitlin Wood 19 33:50.876 0 DNF F abienne Wohlwend 9 17:44.846 0