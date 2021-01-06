Legge: "10 yıl içinde motor sporlarındaki kadın sayısı büyük oranda artacak"

2021 motor sporları dünyası için kuşkusuz ki çok büyük bir yıl olacak ve daha fazla kadının yarışlara katılmasını sağlama amacını sürdürecek.

F1 destek programının bir parçası olarak W Serisi'ne 2021'de geri dönerken, yeni Extreme E Serisi de takımlarındaki cinsiyet dağılımına ( 50-50) dikkat edecek.

Legge kariyeri boyunca Formula E, IndyCar, Nascar, DTM ve en son WeatherTech SportsCar Şampiyonası dahil olmak üzere motor sporlarının en büyük serilerinde yarışmıştı.

Motor sporlarındaki kadın sporcu sayısının yukarı doğru bir yörüngede devam ettiğini görerek heyecanlanan Legge, Autosport.com'a şöyle dedi: "Yarışmış olduğum süre boyunca, büyük ölçüde değişim oldu. 2005'te Amerika'ya taşındığımda, Danica [Patrick], ben ve Susie [Wolff] profesyonel olarak yarışıyorduk ve şimdi daha fazlası var."

"İlk başladığımda bu bir yenilikti ama şimdi gerçekten öyle değil, bir tür norm oldu. Her geçen gün daha fazla kadın, bizim de rekabetçi olabileceğimizi kanıtlıyor. Yani bu, anormallik değil."

"W Serisi geldi ve burada daha fazla kadın var. Yani zaman değişiyor."

40 yaşındaki Legge, yeni fırsatlardan yararlanabilmek için 20 yaş daha genç olmayı dilediğini ve önümüzdeki 10 yıl içinde yarışa katılan kadın sayısında bir patlama olacağını söyledi.

“Dürüst olmak gerekirse keşke 20 yaş daha genç olsaydım çünkü şimdiki fırsatlar, ilk başladığım zamanlara göre binlerce kat daha fazla.”

“Kapılar açılıyor... Geleceğin Katherin'lerinin daha fazla fırsata sahip olmasını sağlayan ve bu kapıları açan daha fazla insan var. Kariyerim boyunca bunun ortaya çıkışını görmek gerçekten harika."

"Önümüzdeki 10 yıl içinde patlama olacağını düşünüyorum. F1'de ve tüm üst sınıflarda kadınları göreceğimizi düşünüyorum."

Bu arada W Serisi'nin ilk galibi Jamie Chadwick Williams sürücü programına katılmaya devam edeceğini doğruladı.