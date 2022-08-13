Hamilton, W Series sürücülerine daha fazla fırsat tanınmasını istiyor

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Macaristan hafta sonu esnasında W Series padoğunu ziyaret eden Hamilton, üçüncü sezonuna giren şampiyonada mücadele eden kadın sürücülerle fikir alışverişinde bulundu.

Padokta geçirdiği zaman hakkında konuşan yedi kez dünya şampiyonu, W Series sürücülerinin tüm başarılarına rağmen basamakları tırmanamadığını, bu konuda daha fazlasını yapmak zorunda olduklarını söylüyor.

Hamilton, "Son birkaç yıldır W Series'i takip ediyorum, bu nedenle padoğa inmek ve oradaki ilham verici genç kadınları görmek istedim."

"Seanslar arasında yarışlarını izliyordum, Macaristan hafta sonundaki yarışlarını bile izledim, bu yüzden gerçekten padokta bulunmak istedim."

“W Series'in onlara bir fırsat sunması kesinlikle harika, ancak spor olarak genç kadınların spora girebilmesi ve basamakları tırmanabilmesi için W Series'ten çok daha fazlasını yapmalıyız."

"Üç yıl oldu, bu yüzden gerçekten bir şeyler yapmak için çalışmamız gerekiyor. Örneğin seriyi kazanan sürücünün GP2'ye [F2] veya başka bir seriye terfi etmesi gibi bir çözüm bulabiliriz."

"Bu kadınları desteklemek için kesinlikle çok daha fazlasını yapabiliriz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, in the Press Conference Photo by: FIA Pool

Serinin üç yıllık tarihine baktığımızda özellikle Jamie Chadwick ismi ciddi anlamda dikkat çekmekte. Son iki senedir şampiyonluğa ulaşan Chadwick, bu sezon yapılan altı yarışta beş galibiyet elde etti ve şampiyonada 75 puan farkla lider.

Kendi klasmanında ciddi bir dominasyon kurmayı başaran Chadwick, buna rağmen basamakları tırmanmasını sağlayabilecek bir fırsat bulabilmiş değil.

W Series'in yarışan tüm sürücüler için bir ödül havuzu olsa da, geçen yılın sonlarında F2 ve F3 gibi şampiyonalarda rekabetçi yarış koltukları elde etmeye çalışan Chadwick, "burada elde edilen başarıların sizi o kadar uzağa götürmediğini" söyledi.

Aradığı fırsatı bulamayan 24 yaşındaki sürücü, yeni kurulan Jenner Racing takımıyla birlikte W Series'e dönmek zorunda kaldı.

Chadwick ve bir diğer W Series sürücüsü Abbi Pulling, en iyi İngiliz genç yarış sürücülerini bulmaya ve desteklemeye çalışan Aston Martin Autosport BRDC Ödülü için yarışan son 10 sürücü arasında yer alıyor.