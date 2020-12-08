F1'in yeni destek serisi W Series'in 2021 takvimi açıklandı

W Series başlangıçta DTM'in destek serisiydi ve 2020 yılında iki farklı yarışta F1'in destek serisi olacaklardı. Ancak pandemi yüzünden serinin 2020 sezonu iptal edildi.

Fakat 2021 için yepyeni bir program yapıldı ve W Series, 8 yarışta F1'in destek serisi olacak.

Sadece kadın pilotların yarıştığı W Series'in 2021 takviminde toplam 8 yarış yer alacak ve sezon 26 Haziran'daki Fransa GP ile başlayacak.

Ardından Red Bull Ring, Silverstone, Hungaroring, Spa-Francorchamps ve Zandvoort gibi beş Avrupa yarışı daha yapılacak.

4 Eylül'deki Zandvoort yarışının ardından seri, Amerika yarışı ile devam edecek ve sezon Meksika'da son bulacak. Bu iki yarış sırasıyla 23 ile 30 Ekim tarihlerinde yapılacak.

W Series CEO'su Catherine Bond Muir, "Bu sekiz yarış, hızlı ve cesur kadınlarımızın Avrupa ve Amerika'daki en ikonik pistlerden bazılarında yeteneklerini sergilemelerine izin veriyor."

"W Series'in misyonu, kadın sürücülerin ilgi ve beklentilerini geliştirmek ve dünyanın her yerindeki kadınlara ilham vermek." dedi.

2021 W-Series takvimi: