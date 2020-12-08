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W Series / Son dakika

F1'in yeni destek serisi W Series'in 2021 takvimi açıklandı

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F1'in yeni destek serisi W Series'in 2021 takvimi açıklandı
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Gelecek yıl Formula 1'in destek serilerinden bir tanesi olacak W Series, 8 yarışlık 2021 takvimini açıkladı.

W Series başlangıçta DTM'in destek serisiydi ve 2020 yılında iki farklı yarışta F1'in destek serisi olacaklardı. Ancak pandemi yüzünden serinin 2020 sezonu iptal edildi.

Fakat 2021 için yepyeni bir program yapıldı ve W Series, 8 yarışta F1'in destek serisi olacak.

Sadece kadın pilotların yarıştığı W Series'in 2021 takviminde toplam 8 yarış yer alacak ve sezon 26 Haziran'daki Fransa GP ile başlayacak.

Ardından Red Bull Ring, Silverstone, Hungaroring, Spa-Francorchamps ve Zandvoort gibi beş Avrupa yarışı daha yapılacak.

4 Eylül'deki Zandvoort yarışının ardından seri, Amerika yarışı ile devam edecek ve sezon Meksika'da son bulacak. Bu iki yarış sırasıyla 23 ile 30 Ekim tarihlerinde yapılacak.

W Series CEO'su Catherine Bond Muir, "Bu sekiz yarış, hızlı ve cesur kadınlarımızın Avrupa ve Amerika'daki en ikonik pistlerden bazılarında yeteneklerini sergilemelerine izin veriyor."

"W Series'in misyonu, kadın sürücülerin ilgi ve beklentilerini geliştirmek ve dünyanın her yerindeki kadınlara ilham vermek." dedi.

2021 W-Series takvimi:

Tarih Pist Lokasyon
26 Haziran Paul Ricard Le Castellet, Fransa
3 Temmuz Red Bull Ring Spielberg, Avusturya
17 Temmuz Silverstone Silverstone, Büyük Britanya
31 Temmuz Hungaroring Budapeşte, Macaristan
28 Ağustos Spa-Francorchamps Spa-Francorchamps, Belçika
4 Eylül Circuit Zandvoort Zandvoort, Hollanda
23 Ekim Circuit of the Americas Austin, Amerika
30 Ekim Autodromo Hermanos Rodriguez Mexico City, Meksika
 
W Series, 2021'de 8 yarışta F1'in destek serisi olacak

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Seri W Series
Editör Bjorn Smit

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