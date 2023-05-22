Coulthard, W Serisi hakkında: "Kimse aksiyon almak istemiyor"

W Series'in geleceği, yarışların 2022'nin başlarında kısıtlanması ve henüz 2023 ve sonrası için herhangi bir planın olmaması veya duyurulmaması nedeniyle bilinmiyor.

Seri, kadın sürücülerin basamakları tırmanması ve potansiyel olarak 47 yıldır F1'de yarışan ilk kadın sürücü olmaları için tasarlanmıştı. Seri, sürücülere yarışmaları için fon sağladı ancak nihayetinde 2022 sezonunun kısaltılmasına yol açan mali zorluklarla karşılaştı.

Formula 1 o zamandan beri F1 Academy'de kadınlara özel kendi serisini oluşturdu ancak eleştirmenler, serinin hiçbir yerde canlı yayınlanmaması nedeniyle, F1'in yeni seriye ve sürücülere ilerlemeleri için ihtiyaç duydukları platformu sağlayamadığına dikkat çekti.

W Serisi konusunda Coulthard, çeşitlilik söz konusu olduğunda doğru şeyi söylemekten çok mutlu olan ancak herhangi bir aksiyon almaya istekli olmadıkları anlaşılan şirketleri eleştirdi.

Formula For Success podcast'inde Coulthard, şunları söyledi: "W serisinde, kurucuların desteklenmesine yardımcı oldum ve benim için hayal kırıklığı yaratan şey, tüm çabalarından ve tüm kan, ter ve gözyaşlarından ve finansal yatırımlarından sonra, motor sporlarına yatırım yapan birçok şirketin şu anda çeşitlilik ve kapsayıcılık hakkında konuşmasıydı, ancak aslında tüm bunlar konuştukları anlamına geliyor."

"Herhangi bir aksiyon almıyorlar ve umarım bu zamanla değişir."

"Şimdilik o sayfa kapanmış gibi görünüyor ama miras olarak Jamie Chadwick ve Naomi Schiff gibi isimler kalacak."

Coulthard ayrıca W Serisinin zora girdiğini görmekten üzüntü duyduğunu ancak önümüzdeki 10 yıl içinde bir kadın F1 pilotu olacağından emin olduğunu söyledi.

"W Serileri motor sporlarındaki kadınların finansman bulma ihtiyacını ortadan kaldırmaya çalışıyordu, ki bu onlar için daha zor, çünkü tarihsel olarak aynı başarıyı elde edemediler."

"Aynı zamanda More Than Equal adlı bir vakıfta görev yapıyorum ve taraftarların, kartingde yeteneklerini geliştirme ve yarışma potansiyeline sahip genç kızların düşüncelerine ilişkin en kapsamlı çalışmayı bir araya getiren harika ekip üyelerimiz var."

"Özetle şunu söyleyebilirim ki, önümüzdeki 10 yıl içinde, Formula 1'de yarışan değerli bir kadın olacağına inanıyorum. Çünkü bu bir fırsat yaratmak ve bir Max [Verstappen] ya da bir Lewis [Hamilton] gibi yeteneklerini geliştirmekle ilgili."