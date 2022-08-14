Chadwick, W Series'i domine etmesine rağmen zorluklar yaşıyor

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Bazen alt serilerdeki yarış dünyası acımasız olabiliyor. Özellikle buradaki kadınlar genelde daha düşük bütçe ile ve erkeklerden daha az fırsatlara sahip olarak benzer alanlarda çalışıyor.

W Series, kadınların üst serilere girebilecek kapasiteye sahip güçlerinin olduğunu gösteriyor ancak aralarından kendini kanıtlamış olanı, yakında üçüncü W Series şampiyonluğunu alacak olan Jamie Chadwick.

W Series benzersiz bir sisteme sahip. Formula 3 veya Formula 2'yi kazanırsanız, bir sonraki sezon geri gelemezsiniz. Yetenekli sürücüleri genellikle bir F1 takımının garajının arkasında yeni bir yer açılana kadar bekletirler.

W Series yolunda Chadwick kendini üçüncü şampiyonluk unvanı için mücadele ederken buldu. Yine de geleceği belirsiz görünüyor ve yaz tatiline bir sonraki adımda ne yapacağına dair bir soru işaretiyle giriyor.

ESPN'e konuşan Chadwick, "Hedefim her zaman gelişmek. İlerlemek istiyorum. Bu yıl hâlâ performans göstermem gerektiğini biliyorum. Ama gözüm hâlâ gelecekte ne olacağında."

"Hedef, tüm seriler. Formula 3, Formula 2 ama aynı zamanda Amerika fırsatları ve potansiyeli olan Indy Lights’ı da takip ediyorum. Yani tüm seçenekleri değerlendiriyorum. Budapeşte’den sonra uzun bir aramız var, bu yüzden neler yapabileceğimize ve en iyi fırsatın ne olduğunu anlamaya zamanımız olacak." dedi.

Jamie Chadwick, Jenner Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Chadwick'in, kendisinin W Series'de dördüncü sezonu için geri dönemeyeceği çok açık görünüyor. 24 yaşına yeni basmış ve kariyerini profesyonel olarak ilerletiyor ama sonrası belirsiz.

Sophia Flörsch ve Tatiana Calderón, sırasıyla Formula 3 ve Formula 2'de yarıştı. Flörsch, seriye Campos aracıyla girdi ve 2020 sezonunda puan alamadı.

Calderón, alt serilerde daha uzun yıllar geçirmişti ve Sauber'in genç sürücü programının bir üyesiydi. Ancak yine de yetenekli Anthoine Hubert'in kendisinden önce bir yarış galibiyeti elde ettiği F2 2019 sezonunda içinde bulunduğu HWA Racelab aracı ile epey zorlandı. Ancak, tamamı deneyimli olan sonradan gelen yedek sürücüler, Calderón'da olduğu gibi benzer bir performans eksikliği yaşadılar..

Eski F1 sürücüsü David Coulthard, W Series'in ve özellikle kadınları F1'e taşımaya yönelik bir program olan More Than Equal’ın kurucularından. Chadwick'in F3'te mi yoksa F2'de mi rekabet edebilecek bir konumda olup olmayacağını düşünmesi gerektiğini söyledi.

Coulthard geçen ay İngiltere Grand Prix'sinden önce, ‘Oluşturduğunuz motor yarışları liyakate dayalı olmalıdır. Bununla birlikte, Formula 2'de aslında sürekli birinci, ikinci veya üçüncülüğü kazanan belirli takımlar olduğunu biliyoruz."

"Kısaca, F2'de sürmek var, F2’de doğru araçla sürmek var. Bu takımlara bağlı. İki araçlı bir takıma sürücü sokmaya çalıştığınızda göz önünde bulundurmanız gereken birkaç durum olacak." dedi.

Bu sebeple Chadwick, neden F3 sürücüsü olmayacağını da açıklayabilir. Plan, W Series'de devam etmek değildi; art arda şampiyonluklar kazanmıştı ve geri dönmeyi amaçlamıyordu. Şampiyonada üçüncü yarışı için Jenner Racing'e katıldığını duyurması ve birkaç gün sonra bir başka video yayınlayıp hayranlarına F3'e geçmeye çalıştığını ancak her zaman işlerin yolunda yürümediği açıklamasını yapmıştı.

Çeviri: Asya Kalpar