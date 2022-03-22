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W Series Haberler

2022 W Series sezonunda yarışacak isimler belli oldu

W Series, 2022 sezonunda seride yarışacak sürücüleri doğruladı ve şampiyonaya beş yeni ismin dahil olduğunu duyurdu.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
2022 W Series sezonunda yarışacak isimler belli oldu
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2021 sezonunu ilk sekiz sırada tamamlayan isimler de dahil olmak üzere yeni sezonda gridde yer alacak 17 isim belli olmuş durumda.

Bu yıl Juju Noda, Tereza Babickova, Bianca Bustamante, Chloe Chambers ve Emely De Heus, Arizona'daki Inde Motorsports Ranch ve Circuit de Barcelona-Catalunya'daki sezon öncesi testlerde ilk kez W Series'de mücadele edecekler.

1990'lı yıllarda Formula 1'de yarışan Hideki Noda'nın kızı olan Noda, henüz 16 yaşında ve yeni sezonda seride yer alacak en genç pilot olacak

İki kez W Series şampiyonu Jamie Chadwick ve şampiyonluk için çekiştiği Alice Powell, yeni sezonda seride yer alacaklarını zaten açıklamışlardı.

Seriye dönen diğer isimler arasında Fabienne Wohlwend, Marta Garcia, Beitske Visser, Bruna Tomaselli ve Sarah Moore yer alıyor.

Geçen sezon yedek sürücü olan ve Austin sezon finalinde ilk podyumunu alan Abbi Pulling de tam zamanlı olarak mücadele edecek.

Rus sürücü Irina Sidorkova ise bir sonraki duyuruya kadar W Series'de yer almayacak.

W Serisi sezonu, 6-8 Mayıs tarihleri ​​arasında Miami'de gerçekleştirilecek yarışlarla başlayacak.

17 pilotluk 2022 W Series kadrosu:

Tereza Babickova, CZE, 18 yaşında
Bianca Bustamante, PHI, 17 yaşında
Jamie Chadwick, UK, 23 yaşında
Chloe Chambers, USA, 17 yaşında
Emely De Heus, NED, 19 yaşında
Belén García, ESP, 22 yaşında
Marta Garcia, ESP, 21 yaşında
Jessica Hawkins, UK, 27 yaşında
Emma Kimiläinen, FIN, 32 yaşında
Nerea Martí, ESP, 20 yaşında
Sarah Moore, UK, 28 yaşında
Juju Noda, JPN, 16 yaşında
Alice Powell, UK, 29 yaşında
Abbi Pulling, UK, 18 yaşında
Bruna Tomaselli, BRA, 24 yaşında
Beitske Visser, NED, 26 yaşında
Fabienne Wohlwend, LIE, 24 yaşında

Nerea Marti, W Series, COTA

Nerea Marti, W Series, COTA

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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