2020 W Series sezonu iptal edildi!

DTM'in destek serisi olan W-Series, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecekti ve hem Amerika hem de Meksika GP hafta sonlarında F1'in destek serisi olması planlanmıştı.

Bununla birlikte, bu haftanın başlarında DTM takvimi yayınlandı ve yarışların seyircisiz yapılacağı açıklandı. W-Series ve diğer destek serileriyle alakalı hiçbir açıklama yapılmadı. Ayrıca Meksika ve Amerika F1 yarışlarının yapılıp yapılmayacağı da belirsizdi.

Bugün itibariyle 2020 sezonunun iptal edildiği resmen açıklandı.

Ancak seriden yapılan açıklamada, 2021'de geri dönme ve ABD ile Meksika'daki F1 yarışlarında destek serileri olacağı açıklandı.

Seri patronu Catherine Bond Muir, "W Series'in 2019'daki ilk sezonundaki baş döndürücü başarısından sonra, 2021'e kadar yarış düzenlememe kararımız kolayca alınan bir karar değil."

"Ancak 2021 için heyecan verici yeni bir W Series takvimi üzerinde çalışıyoruz ve W Series yarışlarının gelecek yıl, 2021 Amerika ile 2021 Meksika yarışları da dahil olmak üzere bir dizi Formula 1 Grand Prix'sinin destek yarışı olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Geçen sene yapılan W Series'in açılış sezonunu Williams F1'in gelişim pilot Jamie Chadwick şampiyon olarak tamamlamıştı.