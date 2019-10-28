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VLN / Raund 9 / Yarış raporu

VLN9: Kaya galibiyet, Aşarı podyum ile sezonu kapattı

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VLN9: Kaya galibiyet, Aşarı podyum ile sezonu kapattı
Ekleyen:
28 Eki 2019 08:48

VLN serisinde sezonun son yarışında Mustafa Mehmet Kaya SP8 klasmanında zafere ulaşırken, Emir Aşarı V6 klasmanında podyuma çıkmayı başardı.

Sezonun bir önceki yarışında yaptığı kazanın ardından eli sakatlanan Emir Aşarı, vites değiştirme problemleri yaşadığı için tüm sezon mücadele ettiği V4 klasmanındaki BMW 325i yerine, V6 klasmanında Porsche Cayman S direksiyonuna geçti.

Takımın aslında TCR klasmanında yarıştırmak istediği Aşarı, testlerin ardından o klasmanda beklenenden hızlı olunca başka bir araç ile yarışa çıkmaya karar verdi. 

Araç içindeki deneyim eksikliğine rağmen yarışta üçüncü olmayı başaran Aşarı ve ekibi, aynı zamanda Dunlop lastikli V6 araçlarının da en hızlısı olarak podyumda kendilerine yer buldular.

SP8 klasmanında mücadele eden Mustafa Mehmet Kaya ise Mercedes-AMG GT4 ile galibiyete ulaşmayı başardı. 

Bu hafta sonu iki araçta birden mücadele eden Ersin Yücesan ise Cup5 klasmanında BMW M240i ile onuncu sırada, H4 klasmanında ise Porsche 911 GT3 ile ikinci sırada damalı bayrağa ulaştı.

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Bu Haber Hakkında

Seri VLN , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Raund 9
Pilotlar Emir Aşarı , Ersin Yücesan
Editör Kutal Mete Tekin

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