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VLN / Raund 2 / Ön Bakış

Türk yarışçılar ile dolu NES sezonu başlıyor!

3 Türk pilotun mücadele edeceği Nürburgring Dayanıklılık serisi bu hafta sonu başlıyor.

Türk yarışçılar ile dolu NES sezonu başlıyor!

Kar yağışı nedeniyle ilk yarışı iptal edilmek zorunda kalan seri, bu hafta sonu sezona start vermeyi planlıyor.

Serideki en deneyimli pilotlarımızdan biri olan Emir Aşarı, Nürburgring'deki dördüncü sezonunda da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Sorg Rennsport ekibi ile katılacak. Tezmaksan ve Yenasoft sponsorluğunda V4 klasmanında yarışacak olan temsilcimize, BMW 325i direksiyonunda Moran Gott eşlik edecek.

2019 yılında SP8T kategorisinde NLS Şampiyonluğu ve 2017 yılında SP10 Kategorisinde Nürburgring 24 Saat yarışını kazanan Mustafa Mehmet Kaya, ise Team Black Falcon ile Mercedes AMG'nin direksiyonuna geçecek.

Serideki bir başka temsilcimiz olan Ersin Yücesan ise, aynı takımın Mercedes AMG GT4'ü ile mücadele ediyor olacak.

Yarış, 17 Nisan Cumartesi günü TSİ 13:00'da Motorsport.TV üzerinden ücretsiz olarak yayınlanacak.

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Nürburgring Kraliçesi’ne vedam

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Bu Haber Hakkında

Seri VLN , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Raund 2
Pilotlar Emir Aşarı , Mustafa Mehmet Kaya , Ersin Yücesan

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