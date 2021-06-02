Türk sporcular, Nurburgring 24 Saat'te piste çıkacak

Motor sporlarının önemli yarışlarından birisi olarak kabul edilen ADAC Nurburgring 24 Saat Dayanıklılık Yarışı bu hafta sonu yapılacak.

Bu prestijli yarışa Türk sporcular Mustafa Mehmet Kaya ve Ersin Yücesan da katılacak.

Organizasyon 3 Haziran Perşembe günü antrenman turları ve ilk sıralama turları ile başlayacak ve daha sonra 4 Haziran Cuma günü Top 100 sıralaması ve 21.00-24.00 saatleri arası gece sürüşü uygunluk sıralaması ile devam edecek. Son olarak da toplam 3 kez yapılacak olan eleme sıralamaları gerçekleştirilecek.

5 Haziran Cumartesi günü saat 15.30'da başlayarak 6 Haziran Pazar günü 15.30'a kadar kesintisiz devam edecek olan zorlu mücadelede, Kaya ve Yücesan'a İtalyan Gabriele Piana ile Alman Mike Stursberg eşlik edecek.

Black Falcon adına Mercedes AMG GT4 ile SP8T kategorisinde birincilik hedefiyle start alacak olan sporcularımızın zorlu mücadelesi '24h NBR' YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.