Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Aşarı NLS 3'den podyum ile döndü!
VLN Haberler

Türk sporcular, Nurburgring 24 Saat'te piste çıkacak

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Bu hafta sonu yapılacak Nurburgring 24 Saat yarışına Türk sporcular Mustafa Mehmet Kaya ve Ersin Yücesan da katılacak.

Türk sporcular, Nurburgring 24 Saat'te piste çıkacak

Motor sporlarının önemli yarışlarından birisi olarak kabul edilen ADAC Nurburgring 24 Saat Dayanıklılık Yarışı bu hafta sonu yapılacak.

Bu prestijli yarışa Türk sporcular Mustafa Mehmet Kaya ve Ersin Yücesan da katılacak.

Organizasyon 3 Haziran Perşembe günü antrenman turları ve ilk sıralama turları ile başlayacak ve daha sonra 4 Haziran Cuma günü Top 100 sıralaması ve 21.00-24.00 saatleri arası gece sürüşü uygunluk sıralaması ile devam edecek. Son olarak da toplam 3 kez yapılacak olan eleme sıralamaları gerçekleştirilecek.

 

5 Haziran Cumartesi günü saat 15.30'da başlayarak 6 Haziran Pazar günü 15.30'a kadar kesintisiz devam edecek olan zorlu mücadelede, Kaya ve Yücesan'a İtalyan Gabriele Piana ile Alman Mike Stursberg eşlik edecek.

Black Falcon adına Mercedes AMG GT4 ile SP8T kategorisinde birincilik hedefiyle start alacak olan sporcularımızın zorlu mücadelesi '24h NBR' YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

 

paylaşım
yorumlar
Aşarı NLS 3'den podyum ile döndü!

Önceki haber

Aşarı NLS 3'den podyum ile döndü!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri VLN
Editör TOSFED

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Biz, anlaştığımız isimlerin duyurusunu yapmıyoruz"

3s
2
Formula 1

Formula 1, 2030'a kadar gerçekten rüzgar tünelinden vazgeçebilir mi?

1g
3
Formula 1

Szafnauer: ''Vettel henüz %100'ünde değil ama o seviyeye yaklaşıyor''

23 dk
4
Formula 1

Ricciardo sorunları anlamak için bolca simülatör çalışması yapıyor

2s
5
Extreme E

Button: “Extreme E, kesinlikle Formula 1’den daha korkutucu”

1s
Son Haberler
Türk sporcular, Nurburgring 24 Saat'te piste çıkacak
VLN

Türk sporcular, Nurburgring 24 Saat'te piste çıkacak

1s
Aşarı NLS 3'den podyum ile döndü!
VLN

Aşarı NLS 3'den podyum ile döndü!

4 May 2021
Emir Aşarı sezonu podyumla açtı!
VLN

Emir Aşarı sezonu podyumla açtı!

19 Nis 2021
Türk yarışçılar ile dolu NES sezonu başlıyor!
VLN

Türk yarışçılar ile dolu NES sezonu başlıyor!

16 Nis 2021
Nürburgring Kraliçesi’ne vedam
VLN

Nürburgring Kraliçesi’ne vedam

17 Mar 2021
Son Videolar
Canlı: Raund 3 - 52. ADAC Barbarossapreis 04:00:00
VLN
14 Tem 2020

Canlı: Raund 3 - 52. ADAC Barbarossapreis

Canlı: Raund 2 - 60. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen 04:00:00
VLN
14 Tem 2020

Canlı: Raund 2 - 60. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen

Canlı: Raund 1: 66. ADAC Westfalenfahrt 04:00:00
VLN
29 Haz 2020

Canlı: Raund 1: 66. ADAC Westfalenfahrt

VLN Raund 4 - 50. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy 00:00
VLN
13 Tem 2019

VLN Raund 4 - 50. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy

VLN 2019 - 1. Yarış Fragmanı 00:36
VLN
19 Mar 2019

VLN 2019 - 1. Yarış Fragmanı

TOSFED Daha fazlası
TOSFED
TOSFED Baja Kupası'nın isim sponsoru Bitci oldu
TÜRK SPORCULAR

TOSFED Baja Kupası'nın isim sponsoru Bitci oldu

Türk sporcular, Bulgaristan Rallisi'nden başarıyla dönüyorlar
Ralli

Türk sporcular, Bulgaristan Rallisi'nden başarıyla dönüyorlar

Esok Rallisi'ni Buğra Banaz kazandı!
TÜRK SPORCULAR

Esok Rallisi'ni Buğra Banaz kazandı!

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "Biz, anlaştığımız isimlerin duyurusunu yapmıyoruz"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Biz, anlaştığımız isimlerin duyurusunu yapmıyoruz"

Formula 1, 2030'a kadar gerçekten rüzgar tünelinden vazgeçebilir mi?
Formula 1 Formula 1

Formula 1, 2030'a kadar gerçekten rüzgar tünelinden vazgeçebilir mi?

Ricciardo sorunları anlamak için bolca simülatör çalışması yapıyor
Formula 1 Formula 1

Ricciardo sorunları anlamak için bolca simülatör çalışması yapıyor

Szafnauer: ''Vettel henüz %100'ünde değil ama o seviyeye yaklaşıyor''
Formula 1 Formula 1

Szafnauer: ''Vettel henüz %100'ünde değil ama o seviyeye yaklaşıyor''

Button: “Extreme E, kesinlikle Formula 1’den daha korkutucu”
Extreme E Extreme E

Button: “Extreme E, kesinlikle Formula 1’den daha korkutucu”

Azerbaycan GP basın toplantısı programı açıklandı
Formula 1 Formula 1

Azerbaycan GP basın toplantısı programı açıklandı

Horner, Vettel ve Webber’in ilişkisini nasıl düzelttiğini anlattı
Formula 1 Formula 1

Horner, Vettel ve Webber’in ilişkisini nasıl düzelttiğini anlattı

Ferrari, Bakü'de bir karşı atak yapmayı planlıyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Bakü'de bir karşı atak yapmayı planlıyor

Son Haberler

Türk sporcular, Nurburgring 24 Saat'te piste çıkacak
VLN VLN

Türk sporcular, Nurburgring 24 Saat'te piste çıkacak

Aşarı NLS 3'den podyum ile döndü!
VLN VLN

Aşarı NLS 3'den podyum ile döndü!

Emir Aşarı sezonu podyumla açtı!
VLN VLN

Emir Aşarı sezonu podyumla açtı!

Türk yarışçılar ile dolu NES sezonu başlıyor!
VLN VLN

Türk yarışçılar ile dolu NES sezonu başlıyor!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.