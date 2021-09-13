Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!
VLN / Raund 7 Haberler

Temsilcimizlerimiz Nurburgring'de piste çıktı

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Nürburgring Endurance Serisi'nde ülkemizi temsil eden sporcularımız Mustafa Mehmet Kaya, Ersin Yücesan ve Emir Aşarı, serinini 7. ayağı olan ROWE 6 Saat Endurance yarışı için Nurburgring pistindeydi.

Temsilcimizlerimiz Nurburgring'de piste çıktı

Mercedes AMG GT4 ile yarışan Mustafa Mehmet Kaya ve Ersin Yücesan, Gabriele Piana ve Mike Stursberg ile birlikte mücadele ettikleri yarışı SP8T kategorisinde birincilik ile tamamlarken, aynı zamanda genel klasmanda da 140 araç arasında 17. sırada yer aldılar.

Temsilcimiz Mustafa Mehmet Kaya SP8T kategorisinde bitime iki yarış kala matematiksel olarak şampiyonluğunu garantilemiş oldu. 'Nurburgring 40 Yılın En İyi Sürücüleri' listesine giren tek Türk sporcu Ersin Yücesan da, bir yarış eksiği olduğu için SP8T kategorisinde ikinci sırada yer alıyor.

BMW 330i ile VT2 kategorisinde yarışan diğer sporcumuz Emir Aşarı ise, yarışın henüz başlarında meydana gelen mekanik arıza nedeniyle oldukça zaman kaybetti ve kalan turları test amaçlı tamamlayarak yarıştan puansız ayrıldı.

 

paylaşım
yorumlar
NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!

Önceki haber

NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: “Verstappen’in cezası, önemli bir örnek oluşturuyor”

2 s
2
Formula 1

Resmi: Verstappen, 3 sıra grid cezası aldı!

22 s
3
Formula 1

Hill: "Verstappen, Hamilton'a bilerek çarpmış gibi görünüyor"

1 s
4
Formula 1

İtalya'da en hızlı pit stopu McLaren yaptı, Haas ilk puanını aldı

3 s
5
Formula 1

Verstappen: “Gereksiz bir kazaydı”

8 s
Son Haberler
Temsilcimizlerimiz Nurburgring'de piste çıktı
VLN

Temsilcimizlerimiz Nurburgring'de piste çıktı

9dk
NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!
VLN

NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!

12 Tem 2021
NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda
VLN

NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda

30 Haz 2021
Emir Aşarı bu hafta sonu sezonun dördüncü yarışına çıkıyor
VLN

Emir Aşarı bu hafta sonu sezonun dördüncü yarışına çıkıyor

25 Haz 2021
Türk sporcular, Nurburgring 24 Saat'te piste çıkacak
VLN

Türk sporcular, Nurburgring 24 Saat'te piste çıkacak

2 Haz 2021
Son Videolar
Canlı: Raund 3 - 52. ADAC Barbarossapreis 04:00:00
VLN
14 Tem 2020

Canlı: Raund 3 - 52. ADAC Barbarossapreis

Canlı: Raund 2 - 60. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen 04:00:00
VLN
14 Tem 2020

Canlı: Raund 2 - 60. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen

Canlı: Raund 1: 66. ADAC Westfalenfahrt 04:00:00
VLN
29 Haz 2020

Canlı: Raund 1: 66. ADAC Westfalenfahrt

VLN Raund 4 - 50. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy 00:00
VLN
13 Tem 2019

VLN Raund 4 - 50. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy

VLN 2019 - 1. Yarış Fragmanı 00:36
VLN
19 Mar 2019

VLN 2019 - 1. Yarış Fragmanı

TOSFED Daha fazlası
TOSFED
Yeşil Bursa Rallisi'nde zafer Burak Çukurova'nın oldu
Ralli

Yeşil Bursa Rallisi'nde zafer Burak Çukurova'nın oldu

Tuzla Park’ta Heyecan Doruktaydı
Karting

Tuzla Park’ta Heyecan Doruktaydı

Türkiye'nin en iyi drift pilotları, bu pazar Bursa'da buluşuyor
Formula Drift

Türkiye'nin en iyi drift pilotları, bu pazar Bursa'da buluşuyor

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: “Verstappen’in cezası, önemli bir örnek oluşturuyor”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Verstappen’in cezası, önemli bir örnek oluşturuyor”

Resmi: Verstappen, 3 sıra grid cezası aldı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Verstappen, 3 sıra grid cezası aldı!

Hill: "Verstappen, Hamilton'a bilerek çarpmış gibi görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Hill: "Verstappen, Hamilton'a bilerek çarpmış gibi görünüyor"

İtalya'da en hızlı pit stopu McLaren yaptı, Haas ilk puanını aldı
Formula 1 Formula 1

İtalya'da en hızlı pit stopu McLaren yaptı, Haas ilk puanını aldı

Verstappen: “Gereksiz bir kazaydı”
Formula 1 Formula 1

Verstappen: “Gereksiz bir kazaydı”

Büyük güncellemeyle F1 2021 oyununa Portimao pisti de eklendi
Formula 1 Formula 1

Büyük güncellemeyle F1 2021 oyununa Portimao pisti de eklendi

Horner: "Hakemler, Perez'den yer vermesini istemediler"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Hakemler, Perez'den yer vermesini istemediler"

Verstappen: "Hamilton beni sıkıştırmaya devam etti"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hamilton beni sıkıştırmaya devam etti"

Son Haberler

Temsilcimizlerimiz Nurburgring'de piste çıktı
VLN VLN

Temsilcimizlerimiz Nurburgring'de piste çıktı

NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!
VLN VLN

NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!

NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda
VLN VLN

NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda

Emir Aşarı bu hafta sonu sezonun dördüncü yarışına çıkıyor
VLN VLN

Emir Aşarı bu hafta sonu sezonun dördüncü yarışına çıkıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.