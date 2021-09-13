Temsilcimizlerimiz Nurburgring'de piste çıktı

Mercedes AMG GT4 ile yarışan Mustafa Mehmet Kaya ve Ersin Yücesan, Gabriele Piana ve Mike Stursberg ile birlikte mücadele ettikleri yarışı SP8T kategorisinde birincilik ile tamamlarken, aynı zamanda genel klasmanda da 140 araç arasında 17. sırada yer aldılar.

Temsilcimiz Mustafa Mehmet Kaya SP8T kategorisinde bitime iki yarış kala matematiksel olarak şampiyonluğunu garantilemiş oldu. 'Nurburgring 40 Yılın En İyi Sürücüleri' listesine giren tek Türk sporcu Ersin Yücesan da, bir yarış eksiği olduğu için SP8T kategorisinde ikinci sırada yer alıyor.

BMW 330i ile VT2 kategorisinde yarışan diğer sporcumuz Emir Aşarı ise, yarışın henüz başlarında meydana gelen mekanik arıza nedeniyle oldukça zaman kaybetti ve kalan turları test amaçlı tamamlayarak yarıştan puansız ayrıldı.