NES 8: Emir Aşarı, ikinci olarak bir kez daha podyumda

Pistteki tek Türk sürücü olan ve Tezmaksan ve Yenasoft sponsorluğunda ülkemizi temsil eden Emir Aşarı, liderlik mücadelesi verdiği yarışı bir kez daha podyumda tamamladı.

Emir'in takım arkadaşı Moran Gott, sıralama turlarında 15 aracın mücadele ettiği VT2 klasmanında ikinci en iyi zamanı elde etmeyi başardı.

BMW 330i ile yarışa başlayan isim Gott'un ardından direksiyona önce takımın üçüncü sürücüsü Brett Lidsey, ardından da Emir geçti. Sorg Rennsport adına yarışan üçlü, sezonun başından beri liderlik mücadelesi verdikleri Adrenalin Motorsport ile olan çekişmelerine kaldıkları yerden devam ettiler.

Ancak ne yazık ki uzun bir liderlik mücadelesinin ardından yarışın son bölümünde Adrenalin Motorsport ekibi aradaki açmayı başardı ve temsilcimiz bu hafta sonundan ikinci sırada dönerek podyumla yetinmiş oldu.

Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde sezonun yarışı 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport 1 / 4 Fotoğraf: 1VIER.com #705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport 2 / 4 Fotoğraf: 1VIER.com #705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport 3 / 4 Fotoğraf: 1VIER.com #705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport 4 / 4 Fotoğraf: 1VIER.com