Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Temsilcilerimiz Nurburgring'de piste çıktı
VLN / Raund 8 Haberler

NES 8: Emir Aşarı, ikinci olarak bir kez daha podyumda

Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde sezonun sondan ikinci ayağı Cumartesi günü yapılan 4 saatlik mücadele ile geride kaldı.

NES 8: Emir Aşarı, ikinci olarak bir kez daha podyumda

Pistteki tek Türk sürücü olan ve Tezmaksan ve Yenasoft sponsorluğunda ülkemizi temsil eden Emir Aşarı, liderlik mücadelesi verdiği yarışı bir kez daha podyumda tamamladı.

Emir'in takım arkadaşı Moran Gott, sıralama turlarında 15 aracın mücadele ettiği VT2 klasmanında ikinci en iyi zamanı elde etmeyi başardı.

BMW 330i ile yarışa başlayan isim Gott'un ardından direksiyona önce takımın üçüncü sürücüsü Brett Lidsey, ardından da Emir geçti. Sorg Rennsport adına yarışan üçlü, sezonun başından beri liderlik mücadelesi verdikleri Adrenalin Motorsport ile olan çekişmelerine kaldıkları yerden devam ettiler. 

Ancak ne yazık ki uzun bir liderlik mücadelesinin ardından yarışın son bölümünde Adrenalin Motorsport ekibi aradaki açmayı başardı ve temsilcimiz bu hafta sonundan ikinci sırada dönerek podyumla yetinmiş oldu.

Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde sezonun yarışı 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
1/4

Fotoğraf: 1VIER.com

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
2/4

Fotoğraf: 1VIER.com

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
3/4

Fotoğraf: 1VIER.com

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
4/4

Fotoğraf: 1VIER.com

paylaşım
yorumlar
Temsilcilerimiz Nurburgring'de piste çıktı

Önceki haber

Temsilcilerimiz Nurburgring'de piste çıktı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP: Yağmur son turlarda ortalığı karıştırdı, Hamilton 100. zaferini aldı!

8 s
2
Formula 1

Verstappen: "Bu sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk"

7 s
3
Formula 1

Mercedes: "Hamilton ilk çağrıyı görmezden gelse de onu pite almakta kararlıydık"

2 s
4
Formula 1

Norris, yanlış pit kararının ardından galibiyeti kaçırdığı için "yıkılmış"

6 s
5
Formula 1

Seidl: "Norris'i dışarıda bırakmak takımca alınan bir karardı"

3 s
Son Haberler
NES 8: Emir Aşarı, ikinci olarak bir kez daha podyumda
VLN

NES 8: Emir Aşarı, ikinci olarak bir kez daha podyumda

0dk
Temsilcilerimiz Nurburgring'de piste çıktı
VLN

Temsilcilerimiz Nurburgring'de piste çıktı

13 Eyl 2021
NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!
VLN

NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!

12 Tem 2021
NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda
VLN

NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda

30 Haz 2021
Emir Aşarı bu hafta sonu sezonun dördüncü yarışına çıkıyor
VLN

Emir Aşarı bu hafta sonu sezonun dördüncü yarışına çıkıyor

25 Haz 2021
Son Videolar
Canlı: Raund 3 - 52. ADAC Barbarossapreis 04:00:00
VLN
14 Tem 2020

Canlı: Raund 3 - 52. ADAC Barbarossapreis

Canlı: Raund 2 - 60. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen 04:00:00
VLN
14 Tem 2020

Canlı: Raund 2 - 60. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen

Canlı: Raund 1: 66. ADAC Westfalenfahrt 04:00:00
VLN
29 Haz 2020

Canlı: Raund 1: 66. ADAC Westfalenfahrt

VLN Raund 4 - 50. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy 00:00
VLN
13 Tem 2019

VLN Raund 4 - 50. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy

VLN 2019 - 1. Yarış Fragmanı 00:36
VLN
19 Mar 2019

VLN 2019 - 1. Yarış Fragmanı

Daha fazlası
Emir Aşarı
NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum! Raund 6
VLN

NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!

NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda Raund 4
VLN

NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda

Emir Aşarı bu hafta sonu sezonun dördüncü yarışına çıkıyor Raund 4
VLN

Emir Aşarı bu hafta sonu sezonun dördüncü yarışına çıkıyor

Sorg Rennsport Daha fazlası
Sorg Rennsport
Emir Aşarı sezonu podyumla açtı!
VLN

Emir Aşarı sezonu podyumla açtı!

Emir Aşarı, Nürburgring 24 Saat'te ikinci oldu Nürburgring 24 Saat
VLN

Emir Aşarı, Nürburgring 24 Saat'te ikinci oldu

NES: Emir'den çifte dördüncülük
VLN

NES: Emir'den çifte dördüncülük

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP: Yağmur son turlarda ortalığı karıştırdı, Hamilton 100. zaferini aldı!
Formula 1 Formula 1

Rusya GP: Yağmur son turlarda ortalığı karıştırdı, Hamilton 100. zaferini aldı!

Verstappen: "Bu sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Bu sonucu hiçbirimiz beklemiyorduk"

Mercedes: "Hamilton ilk çağrıyı görmezden gelse de onu pite almakta kararlıydık"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Hamilton ilk çağrıyı görmezden gelse de onu pite almakta kararlıydık"

Norris, yanlış pit kararının ardından galibiyeti kaçırdığı için "yıkılmış"
Formula 1 Formula 1

Norris, yanlış pit kararının ardından galibiyeti kaçırdığı için "yıkılmış"

Seidl: "Norris'i dışarıda bırakmak takımca alınan bir karardı"
Formula 1 Formula 1

Seidl: "Norris'i dışarıda bırakmak takımca alınan bir karardı"

Alonso: Kötü performans gösterdiğimizde yağmur yağmıyor"
Formula 1 Formula 1

Alonso: Kötü performans gösterdiğimizde yağmur yağmıyor"

Wolff: "Sezona olan agresif yaklaşımımızı sürdürmemiz gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Sezona olan agresif yaklaşımımızı sürdürmemiz gerekiyor"

Sainz: "Bu kadar kolay geçilmemeliyiz"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Bu kadar kolay geçilmemeliyiz"

Son Haberler

NES 8: Emir Aşarı, ikinci olarak bir kez daha podyumda
VLN VLN

NES 8: Emir Aşarı, ikinci olarak bir kez daha podyumda

Temsilcilerimiz Nurburgring'de piste çıktı
VLN VLN

Temsilcilerimiz Nurburgring'de piste çıktı

NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!
VLN VLN

NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!

NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda
VLN VLN

NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.