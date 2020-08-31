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VLN / Raund 5 / Yarış raporu

NES raund 5: Kaza yapan ekip yüzünden Aşarı yarış dışı kaldı

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NES raund 5: Kaza yapan ekip yüzünden Aşarı yarış dışı kaldı
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Nürburgring temsilcimiz Emir Aşarı, Dayanıklılık serisinde sezonun altı saatlik beşinci ayagindan takım arkadaşının yaptığı kazanın ardından puansız ayrıldı.

Nürburgring temsilcimiz Emir Aşarı, Dayanıklılık serisinde sezonun altı saatlik beşinci ayağından takım arkadaşının yaptığı kazanın ardından puansız ayrıldı.

BMW 330i'nin ayarlarında yaşanan zorluklar ile birlikte sıralama turlarının ardından yedinci sırada kalan ekip, yarışın başlaması ile altıncılığa tırmandı. Ardından öndeki iki aracın yarış dışı kalması ile dördüncülüğe kadar tırmanan ve üçüncülük mücadelesine giren Tezmaksan sponsorluğundaki ekip, Emir'in takım arkadaşının yaptığı kazanın ardından yarış dışı kaldı ve hafta sonunu tatsız bir şekilde sonlandırdı..

Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde bir sonraki mücadele, 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak olan sezonun incisi niteliğindeki Nürburgring 24 saat mücadelesi olacak

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Bu Haber Hakkında

Seri VLN , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Raund 5
Pilotlar Emir Aşarı
Takımlar Sorg Rennsport
Editör Kutal Mete Tekin

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