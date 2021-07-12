NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!

Seride ülkemizi Tezmaksan ve Yenasoft sponsorluğunda temsil eden Emir Aşarı, Cumartesi günü yapılan yarışa tüm sezon yarıştığı V4 klasmanında, Pazar günü yapılan yarışta ise hem TCR (SP3T) hem de VT2 klasmanında katıldı.

Emir'in takım arkadaşı Moran Gott, Cumartesi günü 4 saatlik mücadeleye başlayan sürücü oldu. Pole pozisyonunda start alan Gott'un, yarışın henüz başlarında Mutkurve'de motoru patladı ve aracın kontrolünü kaybeden sürücü, yarışı bariyerlerde noktaladı.

Hafta sonunun ilk yarışındaki kaza yüzünden start alamayan Emir, şampiyonadaki ikinciliklerini kaybetmemek adına Pazar günü olan yarışta kendini VT2 klasmanında mücadele ederken buldu. Sıralama turlarında ilk kez kullandıkları araba ile Emir ve Moran, serinin en kalabalık klasmanında dördüncü sırayı elde etmeyi başardı.

Temsilcimiz, yarışın son bölümü için aracı takım arkadaşına devretmeden önce ikinci sıraya kadar tırmanmayı başardı. Ardından B Max Kruse Racing garajına geçen Emir, TCR klasmanında tekrar direksiyona geçti. VW Golf 7 GTI TCR'ı üçüncü sırada teslim alan temsilcimiz, ilk kez yarıştığı bu klasmanda takım arkadaşları ile liderlik mücadelesinde yer aldı. Bir noktada ikinciliğe kadar çıkan Emir, damalı bayrağa üçüncü sırada ulaştı.

Diğer aracı ikinci sırada bitiş çizgisine getiren Moran ile birlikte Emir, tek yarışta iki farklı klasmandan iki podyum elde etmiş oldu.

Yarışın ardından Motorsport.com'a konuşan temsilcimiz, "TCR araçları ile ilk kez yarıştım. Tempo olarak takımın ana pilotlarına yakın olmak beni ve takımı mutlu etti ancak bu klasman için daha fit olmam gerekiyor, beşinci turun ardından yorgunluk belirtileri göstermeye başlamıştım" dedi.

Temsilcimizin serideki bir sonraki yarışı, 11 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan 6 saatlik mücadele olacak.

#333 Emir Aşarı, Volkswagen Golf 7 GTI TCR, B Max Kruse Racing 1 / 2 Fotoğraf: Emir Aşarı #333 Emir Aşarı, Volkswagen Golf 7 GTI TCR, B Max Kruse Racing 2 / 2 Fotoğraf: Emir Aşarı