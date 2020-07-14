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VLN / Yarış raporu

NES: Emir'den çifte dördüncülük

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NES: Emir'den çifte dördüncülük
Ekleyen:
14 Tem 2020 22:52

Sezonun ikinci ve üçüncü ayaklarının peş peşe gerçekleştirildiği Nürburgring Dayanıklılık serisinde, Emir Aşarı iki yarıştan da podyum ile ayrılmayı başardı.

Serinin kuralları gereği klasman liderinin %20'si içinde olan ekipler ödül alıyor. Tezmaksan  sponsorluğunda Sorg Rennsport adına yarışan temsilcimizin, VT2 klasmanında 17 araç arasında elde ettiği dördüncülükler, kendisini ve takım arkadaşlarını podyuma taşımak için yeterli oldu.

Cumartesi günü yapılan ilk yarışa onuncu sırada başlayan ekipten, BMW 330i'nin direksiyonuna ilk geçen isim Björn Simon oldu. Simon, üçüncülüğe kadar tırmandıktan sonra aracı Aşarı'ya teslim etti. Temsilcimizin stintinin ardından ekip dördüncülüğe gerilese de, liderin süresinin %120'si içinde kalmayı başardılar.

Pazar günü yapılan üçüncü ayak öncesinde araç ile en deneyimli isim olan Simon, sıralamalarda ekibi ikinci sıraya çıkardı. Simon yarışın ilk turunda liderliğe yükselmeyi başarsa da, sonraki turlarda dördüncülüğe düşmekten kurtulamadı. Önce Aşarı ve sonra Nicolas Griebner, Simon'dan aracı teslim alıp pozisyonu korumayı başardılar ve bu sayede takıma iki günde ikinci podyumu getirdiler.

Yarışın ardından Motorsport.com'a konuşan Aşarı, "Teknik olarak hala biraz eksiklerimiz var ama hızlanıyoruz. İkinci yarışta, ilk yarışa kıyasla tur başına yedi saniye kadar kazanmayı başardık ancak liderlik mücadelesi için biraz daha hızlanmamız lazım, Nordschleife'de rakiplerimize göre avantaj sağlamayı başlasak da, GP pistinde geride kaldık"

"Geçen sezon kullandığım araca göre de farklı bir sürüş stili olan yeni 330i'ye adapte olmaya da başladım. Gelecek yarışta takım olarak teknik eksiklerimizi de giderince tepeye oynayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Nürburgring Dayanıklılık Serisinin dördüncü ayağı, 1 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ve Motorsport TV'den canlı izlenebilecek.

İkinci ve üçüncü yarışların tekrarlarını haber içindeki videolardan izleyebilirsiniz.

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#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
1/13

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
2/13

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
3/13

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
4/13

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
5/13

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
6/13

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
7/13

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
8/13

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
9/13

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
10/13

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
11/13

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
12/13

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
13/13

Fotoğraf: 1VIER.com

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Bu Haber Hakkında

Seri VLN , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Emir Aşarı
Takımlar Sorg Rennsport
Etiketler: tezmaksan
Editör Kutal Mete Tekin

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