NES: Emir Aşarı sezonu galibiyet ile kapadı

Tüm yarışları Nordschleife'de gerçekleştirilen Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nde sezonun dokuzuncu ve son yarışı geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Tezmaksan ve Yenasoft sponsorluğunda ülkemizi sezonun başından beri teslim eden ve podyumlar alan Emir Aşarı ve takımı Sorg Rennsport, sezonun 4 saatlik son mücadelesinden galibiyet ile ayrıldı.

Emir'in takım arkadaşı Moran Gott, BMW 330i direksiyonunda yarışa başlayan isim oldu. Gott'un ardından araca geçecek olan isim konusunda takım içinde olan karışıklık nedeni ile Emir yerine araca Brett Lidsey geçti. Piste çıktıktan sonra soğuk lastikler ile zaman kaybetmeye başlayan Lidsey, 4 turun ardından pite girdi ve aracı Emir'e devretti.

Temsilcimiz araçtayken pistte üç kaza birden oldu ve takım, 7 dakikalık minimum pit süresini kazalar toplanırken geçirmeye karar verdi ve büyük bir risk alarak Emir'i pitlere çağırdı.

Bu kumar ile büyük bir avantaj ele geçiren ve kaybettikleri zamanı geri kazanan ekip, Gott'u yarışın son bölümü için piste yolladı. Gott inanılmaz bir sürüşün ardından ikincinin sadece 0.256 saniye önünde damalı bayrağa ulaşarak hem VT2 klasmanında hem de "production cars" klasmanında galibiyeti elde etti.