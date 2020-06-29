NES: Emir Aşarı sezona hızlı başladı

Sezonun ilk yarışında pistteki tek Türk pilot olan ve geçtiğimiz üç yıldır seride ülkemizi başarıyla temsil eden Emir Aşarı, Tezmaksan sponsorluğunda yeni sezonda yarışacağı BMW 330i direksiyonuna gecikmeli de olsa geçmiş oldu.

Emir'in takım arkadaşı Björn Simon, VT2 kategorisinde mücadeleye başlayan isim oldu. Yarışa altıncı sırada başlayan Simon, kısa sürede liderliğe kadar yükselmeyi başardı. Araca ikinci geçen pilot Aşarı, liderlik mücadelesine devam ederken diferansiyelin lastiklere yağ akıttığını fark ettikten sonra pitlere dönmek zorunda kaldı.

Sorg Rennsport ekibi sorunu çözmeyi deneyip aracı üçüncü sırada tekrar piste yollasa da, yağ sızdırmaya devam eden diferansiyel pilotlara tehlike yarattığı için takım aracı yarıştan çekme kararı almak zorunda kaldı.

Yarışın ardından Motorsport.com'a konuşan Aşarı, "Bu hafta sonu sorun yaşamış olmamıza rağmen umudumu kaybetmedim. Liderliğe oynayacak hızımız olduğu için mutluyum, iki hafta sonraki çifte yarışı bekliyorum" dedi.

Nürburgring Dayanıklılık serisinin ikinci ve üçüncü ayakları 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde peş-peşe yapılacak iki yarış ile gerçekleştirilecek.

NES'in ilk yarışının tekrarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.