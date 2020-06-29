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VLN / Raund 1 / Yarış raporu

NES: Emir Aşarı sezona hızlı başladı

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NES: Emir Aşarı sezona hızlı başladı
Ekleyen:
29 Haz 2020 11:04

Yenilenen adıyla Nürburgring Dayanıklılık serisi, koronavirüs nedeniyle geciken 2020 sezonunda ilk yarışını bu hafta sonu seyircisiz olarak gerçekleştirdi.

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
#949 Beyer Stefan, Kratz Torsten, Mihm Friedhelm, Porsche 718 Cayman GT4 CS, Sorg Rennsport
Start

Sezonun ilk yarışında pistteki tek Türk pilot olan ve geçtiğimiz üç yıldır seride ülkemizi başarıyla temsil eden Emir Aşarı, Tezmaksan sponsorluğunda yeni sezonda yarışacağı BMW 330i direksiyonuna gecikmeli de olsa geçmiş oldu.

Emir'in takım arkadaşı Björn Simon, VT2 kategorisinde mücadeleye başlayan isim oldu. Yarışa altıncı sırada başlayan Simon, kısa sürede liderliğe kadar yükselmeyi başardı. Araca ikinci geçen pilot Aşarı, liderlik mücadelesine devam ederken diferansiyelin lastiklere yağ akıttığını fark ettikten sonra pitlere dönmek zorunda kaldı.

Sorg Rennsport ekibi sorunu çözmeyi deneyip aracı üçüncü sırada tekrar piste yollasa da, yağ sızdırmaya devam eden diferansiyel pilotlara tehlike yarattığı için takım aracı yarıştan çekme kararı almak zorunda kaldı.

Yarışın ardından Motorsport.com'a konuşan Aşarı, "Bu hafta sonu sorun yaşamış olmamıza rağmen umudumu kaybetmedim. Liderliğe oynayacak hızımız olduğu için mutluyum, iki hafta sonraki çifte yarışı bekliyorum" dedi.

Nürburgring Dayanıklılık serisinin ikinci ve üçüncü ayakları 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde peş-peşe yapılacak iki yarış ile gerçekleştirilecek.

NES'in ilk yarışının tekrarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

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Bu Haber Hakkında

Seri VLN , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Raund 1
Pilotlar Emir Aşarı
Takımlar Sorg Rennsport
Editör Kutal Mete Tekin

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