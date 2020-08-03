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VLN / Raund 4 / Yarış raporu

NES: Aşarı podyumda, Kaya kazandı

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NES: Aşarı podyumda, Kaya kazandı
Ekleyen:
3 Ağu 2020 12:31

Emir Aşarı, Nürburgring Dayanıklılık serisinin dördüncü yarışından üçüncü olarak podyumla ayrıldı.

VT2 klasmanında yarışa altıncı sırada başlayan ekipten, BMW 330i'nin direksiyonuna ilk olarak Aşarı geçti. Islak pistte slick lastiklerle start alma kumarını oynayan Aşarı, stintinin sonunda üçüncü sıraya tırmanmayı başardı.

Emir'den aracı devralan Nicolas Griebner ve Björn Simon, pozisyonu korumaya devam etti. Yarışın son 40 dakikalık bölümünde direksiyona tekrar geçen Aşarı, frenleri korumak amacıyla aracı zorlamadı ve üçüncü olarak bitiş çizgisine ulaştı.

Tezmaksan desteği ile yarışan temsilcimiz, yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Son yarışın ardından yaptığımız güncellemeler ile araç sürüş tarzıma daha yakın bir hale geldi"

"Yağmur olunca start bana verildi, padoktan yağmur lastikleriyle çıksak da gridde slick lastiklere geçme kararı aldık. Formasyon turu zorlu geçse de ilk turda dördüncülüğe hızlıca çıkınca bunun doğru karar olduğunu anladık"

"Araca ikinci kez geçtiğimde ikinciyi yakalayacak tempomuz vardı ancak frenlerin limitte olması nedeniyle takım zorlamamı istemedi ve sorunsuz bir şekilde bitiş çizgisine ulaştık" dedi.

Cup3 klasmanında Porsche Cayman GT4 CS direksiyonuna geçen Ersin Yücesan yedinci sırada bitiş çizgisine gelirken, SP8T klasmanında Black Falcon Mercedes-AMG GT4 ile mücadele eden Mustafa Mehmet Kaya ise hafta sonundan galibiyet ile ayrıldı. 

Nürburgring Dayanıklılık Serisinin beşinci ayağı, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ve Motorsport TV'den canlı izlenebilecek.

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#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
1/12

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
2/12

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
3/12

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
4/12

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
5/12

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
6/12

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
7/12

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
8/12

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
9/12

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
10/12

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
11/12

Fotoğraf: 1VIER.com

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport

#504 Emir Aşarı, Björn Simon, Nicolas Griebner, BMW 330i, Sorg Rennsport
12/12

Fotoğraf: 1VIER.com

NES: Emir'den çifte dördüncülük

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NES: Emir'den çifte dördüncülük
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Bu Haber Hakkında

Seri VLN , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Raund 4
Pilotlar Emir Aşarı , Mustafa Mehmet Kaya
Editör Kutal Mete Tekin

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