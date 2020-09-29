Mehmet Kaya, Nürburgring 24 Saat'te podyumda

Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden otomobil sporcularımızdan Mustafa Mehmet Kaya 26-27 Eylül tarihlerinde 50. ADAC Nürburgring 24 Saat Dayanıklılık Yarışı‘nda EAE Group desteğinde piste çıktı.

26 Eylül Cumartesi günü başlayan ve pazar günü şiddetli yağış nedeniyle ara verilen ve 26 kilometre uzunluğundaki Almanya’nın efsanevi Nordschleife pistinde koşulan yarışta 13 ayrı kategoride 102 otomobil mücadele etti.

2019 Nürburgring Endurans Serisi SP8T kategorisini şampiyon olarak tamamlayan Kaya, Mercedes AMG GT4 direksiyonunda Alman Mike Stursberg ve Reinhold Renger ile Estonyalı Tristan Viidas ile Black Falcon takımı adına mücadele etti.

Kategorisinde ilk sırada sürdürdüğü yarışta lastiğinin patlaması sonucu zaman kaybederek ikinciliğe gerileyen temsilcimiz, SP8T kategorisini ikinci sırada tamamlayarak podyumda yer aldı.