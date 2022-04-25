Emir Aşarı'dan bir podyum daha!

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Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası’nda bu sezon Tezmaksan Makina sponsorluğunda Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Max Kruse’nin takımı Max Kruse Racing’de mücadele eden Emir Aşarı, geçtiğimiz hafta sonu yine güçlü bir performans sergiledi.

Hava durumundan dolayı şampiyonanın ikinci yarışı ertelenmişti ve seri, geçtiğimiz hafta sonu kaldığı yerden devam etti.

Emir ve takım arkadaşları Benjamin Leuchter ile Andrew Engelmann, Nordschleife'taki 4 saatlik yarışta VW Golf TCR'ın direksiyona geçtiler. Üçlü, 4 saatlik yarışı 6 SP3T ve 4 TCR aracı arasında ikinci sırada tamamladı.

Ayrıca pitte yakıt dolu esnasında çok büyük bir kaza atlatan üçlü, yaklaşık yarım dakika kaybetti.

Aşarı ve ekibi, hafta sonundan aldıkları güzel puanlarla şampiyonayı lider pozisyonda götürmeye devam ediyorlar.