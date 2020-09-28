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VLN / Yarış raporu

Emir Aşarı, Nurburgring 24 Saat'te ikinci oldu

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Emir Aşarı, Nurburgring 24 Saat'te ikinci oldu

Nürburgring Dayanıklılık Serisi’nde Türkiye’yi temsil eden iş adamı ve otomobil yarışçısı Emir Aşarı, V2T kategorisini ikinci olarak tamamladı. Türkiye’nin teknoloji partneri Tezmaksan’ın sponsorluğunda BMW 330i ile yarışan Aşarı, 2021 yılında serinin bir üst klasmanı olan TCR kategorisinde yarışacağını açıkladı.

Dünyanın en zor ve tehlikeli pistlerinden biri kabul edilen Nürburgring Dayanıklılık Serisi’nde Türkiye’yi temsil eden iş adamı ve otomobil yarışçısı Emir Aşarı, V2T kategorisini ikinci olarak tamamladı. Türkiye’nin teknoloji partneri Tezmaksan sponsorluğunda BMW 330i ile yarışan Aşarı’ya yarış pistlerinin ünlü pilotları Bjoern Simmon, Torsten Kranz ve Luis Ramirez eşlik etti.

24 Eylül’de başlayan V2T kategorisine gündüz ve gece yapılan sıralama turları sonucunda 2. sıradan başlamaya hak kazanan Aşarı, 26 Eylül’de devam eden ve 24 saat süren etabı da ikinci olarak tamamladı. Aşarı, Türkiye’yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadığını ve hedefinin Nürburgring Dayanıklılık Serisinin daha üst etabı olan TCR kategorisinde koltuk bulmak olduğunu ifade etti.

Nürburgring Dayanıklılık Serisi’nde 3 yıldır Türkiye’yi başarı ile temsil eden iş adamı ve otomobil yarışçısı Emir Aşarı, 2021 yılında TCR kategorisinde yarışmak istediğini ve seriyi en üst sırada bitirmek için önlerinde zorlu bir hazırlık sürecinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Aşarı, bu hafta sonu Nürburgring 24 yarışında mücadele edecek

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Seri VLN , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Emir Aşarı

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