Emir Aşarı bu hafta sonu sezonun dördüncü yarışına çıkıyor
Ekleyen: Kutal Mete Tekin
Son iki yarıştan podyumla dönen Aşarı, bu hafta sonu başarılı performansının devamını getirmeyi planlıyor.
Tezmaksan ve Yenasoft sponsorluğunda BMW 325i ile Emir Aşarı ve takım arkadaşı Moran Gott, Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin dördüncü ayağına bu hafta sonu çıkacak.
Sorg Rennsport ekibi ile V4 klasmanında yarışan ikili, ilk yarışı iptal edilen sezonda ikinci ve üçüncü yarıştan podyum ile ayrılmayı başarmıştı.
Şampiyonada ikinci sırada olan ekibin mücadelesi 26 Haziran Cumartesi günü Türkiye saati ile 13:00'da başlayacak ve Motorsport.TV'den canlı olarak izlenebilecek.
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Emir Aşarı bu hafta sonu sezonun dördüncü yarışına çıkıyor
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