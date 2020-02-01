Aşarı, sezon öncesi testlerini Portimao'da gerçekleştirdi

Son üç sezondur V4 klasmanında kullandığı BMW 325i'ye 2020'de veda edecek olan Aşarı, yeni sezonda G20 330i ile v2t klasmanında mücadele edecek.

Yenilenen otomobiller ile birlikte v2t klasmanı, bu sezon en çok katılımcı olması beklenen gözde kategorilerden biri olacak.

Tezmaksan sponsorluğunda Sorg Rennsport ile yarışmaya devam edecek olan temsilcimize, başarılı dayanıklılık pilotu Björn Simon eşlik edecek.

Testlerde aracı ilk kez kullanma fırsatı elde eden Aşarı, eski aracını özleyeceğini ancak daha fazla torka ve daha güçlü frenlere sahip olan 330i ile sezonu iple çektiğini belirtti.

Slider Liste Emir Aşarı, BMW 330i, Sorg Rennsport 1 / 3 Fotoğraf: Emir Aşarı Emir Aşarı, BMW 330i, Sorg Rennsport 2 / 3 Fotoğraf: Emir Aşarı Emir Aşarı, BMW 330i, Sorg Rennsport 3 / 3 Fotoğraf: Emir Aşarı

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