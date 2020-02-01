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VLN / Son dakika

Aşarı, sezon öncesi testlerini Portimao'da gerçekleştirdi

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Aşarı, sezon öncesi testlerini Portimao'da gerçekleştirdi
Ekleyen:
1 Şub 2020 12:03

Almanya'nın VLN serisinde ülkemizi temsil eden Emir Aşarı, 2020'de kullanacağı yeni aracın direksiyonuna Portekiz'deki Algarve pistinde geçti

Son üç sezondur V4 klasmanında kullandığı BMW 325i'ye 2020'de veda edecek olan Aşarı, yeni sezonda G20 330i ile v2t klasmanında mücadele edecek.

Yenilenen otomobiller ile birlikte v2t klasmanı, bu sezon en çok katılımcı olması beklenen gözde kategorilerden biri olacak. 

Tezmaksan sponsorluğunda Sorg Rennsport ile yarışmaya devam edecek olan temsilcimize, başarılı dayanıklılık pilotu Björn Simon eşlik edecek.

Testlerde aracı ilk kez kullanma fırsatı elde eden Aşarı, eski aracını özleyeceğini ancak daha fazla torka ve daha güçlü frenlere sahip olan 330i ile sezonu iple çektiğini belirtti.

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Emir Aşarı, BMW 330i, Sorg Rennsport

Emir Aşarı, BMW 330i, Sorg Rennsport
1/3

Fotoğraf: Emir Aşarı

Emir Aşarı, BMW 330i, Sorg Rennsport

Emir Aşarı, BMW 330i, Sorg Rennsport
2/3

Fotoğraf: Emir Aşarı

Emir Aşarı, BMW 330i, Sorg Rennsport

Emir Aşarı, BMW 330i, Sorg Rennsport
3/3

Fotoğraf: Emir Aşarı

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Bu Haber Hakkında

Seri Endurance , VLN , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Emir Aşarı
Editör Kutal Mete Tekin

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