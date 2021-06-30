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Önceki / Emir Aşarı bu hafta sonu sezonun dördüncü yarışına çıkıyor
VLN / Raund 4 Haberler

NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda

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Nürburgring Dayanıklılık Serisi'ndeki temsilcimiz Emir Aşarı, sezonun dördüncü ayağından podyum ile ayrılmayı başardı.

NES: Aşarı, mekanik probleme rağmen podyumda

Tezmaksan ve Yenasoft sponsorluğunda piste çıkan temsilcimizin takım arkadaşı Moran Gott, 4 saatlik yarışın ilk bölümünde direksiyona geçen isim oldu.

Mücadelenin ilk bölümünde Gott liderliği elinde tuttu ancak uzun pistte çift sarı bayrak bölümünün farklı noktalarda bitişinden yararlanan Emir'in eski takım arkadaşı Oliver Frisse, 20 saniyelik farkı kapatarak Gott'u yakalamayı başardı.

Emir, direksiyona geçtikten sonra lider ekip olan Adrenalin Motorsport aracını ve eski takım arkadaşını yakalamayı başardı ve üç BMW 325i, V4 klasmanının liderliği için mücadele etmeye başladı.

Ne yazık ki şanssızlık bu noktada Emir'i buldu ve yaşadıkları bir mekanik arıza nedeniyle araç düzlüklerde 30km/s'a kadar hız kaybetmeye başladı. Takım aracı pitlere çağırıp ECU'yu sıfırlamaya çalışsa da, problem tamamıyla çözülemedi ve Emir 5. sıraya kadar geriledi.

Son stintte tekrar direksiyona geçen Moran, sorunlara rağmen üçüncü sıraya çıkmayı başardı ve Sorg Rennsport ekibine podyumu getirmiş oldu.

Yarışın ardından Motorsport.com'a konuşan Emir, "Şampiyonada V4 klasmanında rahat bir şekilde ikinci durumdayız ve liderle aramızda çok fark yok. Sezonun sonunda en kötü iki sonuç klasmana alınmadığı için, 11-12 Temmuzda yapılacak olan çift yarış bizim için oldukça kritik olacak" dedi.

Nürburgring Dayanıklılık serisinde bir sonraki iki yarış 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Türkiye saati ile 13:00'da başlayacak olan yarışlar Motorsport.TV'den canlı ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
1/15

Fotoğraf: 1VIER.com

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
2/15

Fotoğraf: 1VIER.com

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
3/15

Fotoğraf: 1VIER.com

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
4/15

Fotoğraf: 1VIER.com

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
5/15

Fotoğraf: 1VIER.com

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
6/15

Fotoğraf: 1VIER.com

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
7/15

Fotoğraf: 1VIER.com

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
8/15

Fotoğraf: 1VIER.com

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
9/15

Fotoğraf: 1VIER.com

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
10/15

Fotoğraf: 1VIER.com

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
11/15

Fotoğraf: 1VIER.com

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
12/15

Fotoğraf: 1VIER.com

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
13/15

Fotoğraf: 1VIER.com

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
14/15

Fotoğraf: 1VIER.com

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport

#705 Emir Aşarı, Moran Gott, BMW 325i, Sorg Rennsport
15/15

Fotoğraf: 1VIER.com

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Emir Aşarı bu hafta sonu sezonun dördüncü yarışına çıkıyor

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Emir Aşarı bu hafta sonu sezonun dördüncü yarışına çıkıyor
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