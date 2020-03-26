Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
İspanya GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
Biletler
14 May
-
17 May
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Meksika Rallisi
12 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Portekiz Rallisi
21 May
-
24 May
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
R
World Superbike
Imola
08 May
-
10 May
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Marakeş ePrix
27 Şub
-
29 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
Sıradaki Etkinlik
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Vintage / Son dakika

Goodwood Hız Festivali ertelendi

paylaşım
yorumlar
Goodwood Hız Festivali ertelendi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Mar 2020 14:10

Goodwood'un popüler Hız Festivali, küresel Coronavirüs pandemisi nedeniyle ertelendi.

9-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan etkinliğe çok sayıda araç katılıyor ve tırmanma gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Tüm bunlarla birlikte festivale yaklaşık 200 bin kişinin katılması bekleniyor.

İngiltere'deki etkinliklerin organizatörü Motorsport UK, salı günü yaptığı açıklamada tüm etkinliklerin Haziran sonuna kadar askıya alındığını duyurmuştu.

Goodwood'un organizatörleri ise İngiltere hükümeti tarafından uygulanan kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı konusundaki mevcut belirsizlik nedeniyle Hız Festivali'ni erteleme kararını aldılar.

Açıklamada, "Son birkaç haftadır Hız Festivali'nin Temmuz ayındaki durumunu anlamak için ilgili herkesle çalışıyoruz."

"Ne yazık ki Coronavirüs tehdidinin belirsizliği nedeniyle ve o zamana kadar durumun önemli ölçüde iyileşip iyileşmeyeceğini bilemiyor olmamız nedeniyle, Hız Festivali'ni ertelememiz gerekiyor."

Etkinlik şimdi yaz sonu veya sonbahar başında gerçekleşecek.

Sonraki haber
Canlı: Goodwood Hız Festivali

Önceki haber

Canlı: Goodwood Hız Festivali
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Vintage
Editör Stephen Lickorish

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1, tarihin en masraflı sezonunu nasıl çöpe attı?

1s
2
Formula 1

Mercedes'in DAS sisteminin gerçek sırrı bu mu?

2s
3
Formula 1

Ecclestone, Ferrari-FIA anlaşmasını anlayamıyor

3s
4
Formula 1

Fittipaldi ile Deletraz Haas'ın test ve yedek pilotu olacak

32dk
5
eSports

Verstappen, ‘Real Racers’ Espor etkinliğinin ikinci ayağını domine etti

1s

Son Videolar

Goodwood Hız Festivali - Pazar 00:00
Vintage

Goodwood Hız Festivali - Pazar

Goodwood FOS: Lando Norris McLaren M8D Can-Am aracını sürüyor 00:57
Vintage

Goodwood FOS: Lando Norris McLaren M8D Can-Am aracını sürüyor

Goodwood FOS: Oliver Solberg'in WRX Citroen ile yaptığı müthiş sürüş 01:02
Vintage

Goodwood FOS: Oliver Solberg'in WRX Citroen ile yaptığı müthiş sürüş

Goodwood FOS: Yeni Porsche 911 RSR 03:00
Vintage

Goodwood FOS: Yeni Porsche 911 RSR

Goodwood FOS: Michael Schumacher'in yarıştığı araçlar 08:04
Vintage

Goodwood FOS: Michael Schumacher'in yarıştığı araçlar

Son Haberler

Goodwood Hız Festivali ertelendi
Vint

Goodwood Hız Festivali ertelendi

Canlı: Goodwood Hız Festivali
Vint

Canlı: Goodwood Hız Festivali

Button, Le Mans Classic ve Goodwood Revival'da yarışacak
Vint

Button, Le Mans Classic ve Goodwood Revival'da yarışacak

Senna, Donington Tarihi Festivali'nde onurlandırılacak
Vint

Senna, Donington Tarihi Festivali'nde onurlandırılacak

İKOD'dan Cumhuriyetin 94. yılına özel konvoy
Vint

İKOD'dan Cumhuriyetin 94. yılına özel konvoy

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.