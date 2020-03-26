Goodwood Hız Festivali ertelendi

9-12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan etkinliğe çok sayıda araç katılıyor ve tırmanma gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Tüm bunlarla birlikte festivale yaklaşık 200 bin kişinin katılması bekleniyor.

İngiltere'deki etkinliklerin organizatörü Motorsport UK, salı günü yaptığı açıklamada tüm etkinliklerin Haziran sonuna kadar askıya alındığını duyurmuştu.

Goodwood'un organizatörleri ise İngiltere hükümeti tarafından uygulanan kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağı konusundaki mevcut belirsizlik nedeniyle Hız Festivali'ni erteleme kararını aldılar.

Açıklamada, "Son birkaç haftadır Hız Festivali'nin Temmuz ayındaki durumunu anlamak için ilgili herkesle çalışıyoruz."

"Ne yazık ki Coronavirüs tehdidinin belirsizliği nedeniyle ve o zamana kadar durumun önemli ölçüde iyileşip iyileşmeyeceğini bilemiyor olmamız nedeniyle, Hız Festivali'ni ertelememiz gerekiyor."

Etkinlik şimdi yaz sonu veya sonbahar başında gerçekleşecek.