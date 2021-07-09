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F1 Britanya GP programında Porsche Supercup'ın yerini Historic yarışlar alacak

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Bu seneki Formula 1 Britanya Grand Prix’sinde destek serilerinden biri olan Porsche Supercup yerine Historic yarışlar yapılacak.

F1 Britanya GP programında Porsche Supercup'ın yerini Historic yarışlar alacak

Son dakika yapılan bir değişiklikle, Silverstone’da gerçekleşmesi beklenen Porsche Supercup yarışı, COVID-19 seyahat kısıtlamaları yüzünden iptal edildi. 

Master Historic Racing ise bu iptal kararın üstüne hemen harekete geçti ve 16-18 Temmuz hafta sonunda Grand Prix pistinde Gentlemen Drivers Pre-66 GT serileri için birkaç yarış organize etti. Bu yarışlara 36 araç katılacak ve yarışlar iki yarım saatlik süreyle koşulacak. 

Gentlemen Drivers serisi Master Historic Racing’in en başarılı ve popüler kategorilerinden biri. Genelde serinin formatı dahilinde daha uzun yarışlar ile bir pit stop yapılıyor. Jaguar E-Type, AC Cobra ve Lotus Elan gibi araçlar bu seride rekabet ediyor. 

Gentlemen Drivers races for Pre-66 GT cars have been added to British Grand Prix schedule

Gentlemen Drivers races for Pre-66 GT cars have been added to British Grand Prix schedule

Photo by: Paul Lawrence

Masters Historic Racing kurucusu ve başkanı Ron Maydon, “Formula 1’e davet edilmekten mutluluk duyuyoruz.”

“Britanyalı F1 hayranlarının 2021’de, araçlarımızın kendi topraklarımızda iki kez daha rekabet ettiğini görme fırsatına sahip olması harika.”

“İzleyicilerin pek çok hatırasını gözlerinde canlandıracağımızdan ve genç kitlenin de ilgisini çekeceğimizden eminim.” dedi.

Masters etkinlik yöneticisi Rachel Bailey ise “Yarışmacılarımızla yarım saat içinde iletişime geçtikten sonra gridin tamamı hazırdı.”

“Gentlemen Drivers Pre-66 GT serimizdeki araçlar için iki sprint yarışı yapılacak ve pit stoplar olmayacak.”

“Bu, sürücülerimiz için sezonun en önemli noktası olma potansiyeline sahip bir etkinlik ve programa dahil olmak için tüm sürücülere bu kadar hızlı bir şekilde ulaşmamız ne kadar heyecanlı olduklarını kanıtladı. Masters'ın müşteri bölümünden gelen yanıttan memnunuz.”  ifadelerini kullandı. 

Masters daha önce de Britanya GP hafta sonunda yer aldı.  Historic F1 kategorisi, en son 2019'da Northamptonshire'da yarışmıştı. 

Ayrıca Silverstone'daki hafta sonunda F1'in normal destek serileri F2 ve W Series yarışları da yapılacak.

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