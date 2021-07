F1 Britanya GP programında Porsche Supercup'ın yerini Historic yarışlar alacak

Son dakika yapılan bir değişiklikle, Silverstone’da gerçekleşmesi beklenen Porsche Supercup yarışı, COVID-19 seyahat kısıtlamaları yüzünden iptal edildi.

Master Historic Racing ise bu iptal kararın üstüne hemen harekete geçti ve 16-18 Temmuz hafta sonunda Grand Prix pistinde Gentlemen Drivers Pre-66 GT serileri için birkaç yarış organize etti. Bu yarışlara 36 araç katılacak ve yarışlar iki yarım saatlik süreyle koşulacak.

Gentlemen Drivers serisi Master Historic Racing’in en başarılı ve popüler kategorilerinden biri. Genelde serinin formatı dahilinde daha uzun yarışlar ile bir pit stop yapılıyor. Jaguar E-Type, AC Cobra ve Lotus Elan gibi araçlar bu seride rekabet ediyor.

Photo by: Paul Lawrence