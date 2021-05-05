Alesi ve Verner, Monako'daki kazalarını anlattı

Ferrari 312B3 kullanan eski Formula 1 pilotu Alesi ve Lotus 77 kullanan üç kez Le Mans 24 Saat galibi Werner, Monaco Historic Grand Prix etkinliğinde 1973-76 F1 araçları kategorisinde yarışıyorlardı ve bir temas yaşadılar.

Yarışı lider götüren Alesi, Werner'le teması sonrasında, start-finiş düzlüğündeki bariyerlere çarptı ve yarışını tamamlayamadı. Fransız pilota temas eden Werner ise, 1.9 saniye farkla yarışı lider götürerek damalı bayrağa doğru ilerliyordu ancak aldığı ceza sonucunda üçüncülüğe geriledi.

1995 Kanada Grand Prix galibi Alesi, Alman rakibini eleştirdi ve ''araçlara hiç saygısı yok'' yorumunu yaptı.

Sözlerine devam eden Alesi, ''Görüldüğü üzere yarışıyorduk, ancak bu hayatımın yarışı değildi. Bundan keyif alıyorum, bu harika araçları Monako'nun etrafında sürüyordum ancak bana iki kez temas etti.''

''Onun aracının benimkinden daha fazla torku vardı. Benim birinci vitesten, ikinci vitese yavaş geçmem zaten onun için bir uyarıydı. Loews'ın, şikanın ve Rascasse'ın çıkışında, vitesleri yavaş değiştiriyordum. Neyse ki araca teknik açıdan hiçbir şey olmadı.''

''Bu hiç profesyonel bir davranış değildi, özellikle de bu harika etkinliğin özünü düşündüğünüzde.'' dedi.

Jean Alesi Photo by: ACM

Ancak Werner, yaşadığı bir kavrama sorununun startta ona zorluk çıkardığını ve bu sorun yüzünden Alesi'nin arkasında kaldığını söyledi.

Werner şu açıklamalarda bulundu: ''İyi bir yarış çıkarmaya çalıştım ve sahip olduğum her fırsatı değerlendirdim. Bu yüzden Alesi'ye yakın kaldım ve hata yapmasını bekledim.''

''Daha hızlı olan kişi bendim. Eğer yarış böyle bitseydi [kaza olmasaydı], sporumuz için harika bir performans olurdu ve böylesine harika bir eski Formula 1 yıldızının arkasında ikinci sırada bitirmek benim için de fena olmazdı.''

''Ne yazık ki her şey farklı ilerledi. O, bir vitesi kaçırdı ve ben de temastan kaçınamayacak kadar yakındım. Sadece bu kadar. Küçük bir an, çok şeyi değiştirdi. Yaptığı hatadan sonra onu geçip, yarışı kazanmayı çok isterdim. Ancak bu mümkün değildi, temastan kaçınamadım.''

''Bunu kesinlikle isteyerek yapmadım. Formula 1 araçlarının yaptığı kazalar hakkında bilgisi olanlar, onun tekerleklerinin üstüne doğru çıkabileceğim bir facia oluşabileceğini biliyordur! İkinci pozisyondan da memnun kalırdım, asla kötü bir manevra yapmam.''

Werner, sosyal medyada da eleştirilere maruz kalsa da, tarihi yarışlar kategorisindeki bazı kişilerden de destek aldı.

Sözlerine devam eden Alman sürücü, ''Bir yarış kazasının bu kadar büyük bir olaya dönüşmesi inanılmaz. Sporumuz için iyi bir şey değil.''

''Tarihi araçlarla birkaç yarışa katıldım ve son birkaç yıldır katılmıyordum. Bu eski araçlara ve tarihlerine bayılıyorum. Tyrell Formula 1, 1992 F3 Monako GP'sini kazandığım Ralt ve Formula Junior Lotus 22 araçlarına sahibim.''

''Birçok kişi beni araçlara saygısızlık etmekle suçladı ancak Monako'da, iki kez Ferrari sürdüğümü bilmiyorlardı.'' dedi.

Fotoğraf: PhotoClassicRacing.com