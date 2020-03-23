Tüm Supercars sürücüleri, ESpor yarışına katılmayı kabul etti

Yarışma, 10 haftadan fazla sürecek ve gerçek yarış sürücülerinin kendi evlerinden Ford Mustang ve Holden ZB Commodores araçlarıyla yarışması planlanıyor.

Pilotların her birisi kendileri için renk düzeni seçecek.

Her yarış için puan verilecek ve sonuç olarak bir isim şampiyon olacak.

Seri, gece yarışları ve ters grid gibi şeylere geçmeden geleneksek iki yarış formatıyla sezonu başlatacak.

Supercars CEO'su Sean Seamer, ücretsiz yayın organlarından da ilgi olduğunu söylese de Fox Sports, serinin ana yayıncısı olacak.

Seamer, “Önümüzdeki haftalarda Supercars All Stars Eseries için daha fazla yayıncıyı duyurmayı umuyoruz."

“Bu, eğlendirmekle ilgili. Güçlü ve sağlam bir rekabet bekliyoruz, ama sonuçta Supercars taraftarlarını pistte yarışamadığımız dönemde eğlendirmek için tasarlandı.

“Evden izleyen taraftarlar yarışlar esnasında sürücüleri duyabilecek ve bir dizi web kamerası da yayınlanmak adına kurulacak."

“Yarışın keyifli ve eğlenceli kalmasını sağlamak için sezon boyunca çeşitli yarış formatları kullanmayı umuyoruz."

“Yarışacağımız parkurların tamamını kesinleştiriyoruz ve 1. ayağın Phillip Island ile Monza olacağını teyit edebiliriz.” dedi.