Norris gerçek bir Supercar aracı kullanmak istiyor

McLaren Formula 1 sürücüsü, geçtiğimiz gün yapılan Supercars Eseries yarışına wildcard olarak katılan beş isimden biriydi. Norris, Walkinshaw Andretti United Holden için yarışan üçüncü pilot oldu.

Gridin önlerinde bulunabileceği tempoyu yakalayan Norris, sıralamaları üçüncü sırada tamamlamasına rağmen ters grid startı yapılan 14 turluk yarışın ilk turunda pitlerde bir kaza yaptı.

Buna rağmen Norris, yarış sonunda yaptığı açıklamada bu araçları gerçek hayatta da denemek istediğini söyledi.

McLaren patronu ve WAU ortağı Zak Brown'ın İngiltere'deki araç koleksiyonunda 2011 Bathurst 1000 galibi Holden Racing Team Commodore'un bulunması, Norris'in bu isteğinin gerçekleşmesine yardımcı olabilir.

Sanal yarışın sonunda konuşan Norris şunları söyledi: "Kesinlikle bu araçları gerçekte de denemek isterim."

"Hatta Zak Brown bu araçlardan birine sahip. Birkaç sene önce bir pist gününe gitmiştik. Orada aracı sürme şansı bulamamıştım ancak eğer bir pist gününe V8'i ile gidersek aracı sürmeme izin vereceğini söylemişti."

"Bunu gerçekten çok isterdim. Özellikle simülatörde bunu sürmenin oldukça eğlenceli olduğu göz önüne alınınca. Bunu gerçek bir pistte sürmek daha da iyi olacaktır. Araç biraz zorlu ancak bu çok iyi bir şey. Sürüşü gerçekten çok eğlenceli."

Hem Carlos Sainz Junior hem de Senior, Brown'ın Holden aracını geçtiğimiz Eylül ayında, Navarra'da sürme şansı yakalamıştı.

Ancak Norris, an itibariyle sanal versiyonu ile isteğini karşılamak zorunda kalacak. Yarış sonrasında Twitch'te yaptığı açıklama sonrasında Norris, gelecek hafta yapılacak eSeri'de tekrardan wildcard olarak yarışacağını belirtti.

Motorsport.com'un günün erken saatlerinde açıkladığı üzere, Craig Lowndes de gelecek hafta yapılacak olan Sebring ve Circuit of the Americas yarışlarında yer alacak.

Supercars All Stars eSerisini Motorsport.tv'den tamamıyla ücretsiz bir şekilde, canlı olarak izleyebilirsiniz.