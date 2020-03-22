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Supercars / Son dakika

McLaughlin, Espor takımıyla anlaştı

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McLaughlin, Espor takımıyla anlaştı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Mar 2020 08:46

İki kez Supercars şampiyonu Scott McLaughlin, profesyonel sim yarış takımı Apex Racing Team ile anlaştı.

Zaten iyi bilinen bir sim yarışçısı olan DJR Team Penske sürücüsü, pandemi nedeniyle motor sporlarına verilen arada Espor'a olan odağını  arttırdı.

Bu, sim sürücüsü ve yorumcusu Jonathan Simon ve USF2000 şampiyonu Braden Eves ile birlikte Apex Racing Team ile anlaşmayı da içeriyor.

McLaughlin ayrıca Team Penske'nin IndyCar Eseries ekibinin bir parçası olarak seçildi ve önümüzdeki ay başlayacak 10 ayaklı Supercars Eseries'de de yer alması bekleniyor.

Tüm mevcut Supercars sürücülerinin resmi sim yarış serisine katılmaları için çalışma başlatıldı ve  takımlar, kategori yetkilileri ile detaylar üzerinde çalışmak için geçen hafta bir araya geldi.

Supercars sezonu en az Haziran ayına kadar ertelenmişti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Supercars , eSports
Pilotlar Scott McLaughlin
Takımlar DJR Team Penske
Editör Andrew van Leeuwen

Supercars Sıradaki seans

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