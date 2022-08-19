Eski Formula 1 yarış direktörü Masi, Supercars Komisyonu'na katılmaya hazırlanıyor

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Birden fazla kaynağa göre Supercars Şampiyonası, takım patronları tarafından onaylanmasının ardından Michael Masi'yi serinin yeni başkanı olarak atamaya hazırlanıyor.

Masi, Haziran ayının sonunda görevinden ayrılan, Neil Crompton'un yerini alarak seriye dahil olacak.

Planın onaylanması halinde Masi, tartışmalı Abu Dhabi GP'sinin ardından bıraktığı FIA F1 Yarış Direktörlüğü görevinden bu yana ilk kez resmi bir görevde yer alacak.

Masi, Supercars için yeni bir yüz değil çünkü daha önce burada yarış direktörü yardımcı rolünü üstlenmişti. 2018'de Charlie Whiting'in yardımcısı olarak FIA'ya geçen Avustralyalı, 2019'da Whiting'in hayatını kaybetmesinin ardından yeni yarış direktörü oldu.

Geçen yılın sonuna kadar bu görevi sürdürdü ancak Abu Dhabi'de patlak veren tartışmaların ardından görevinden alındı.

FIA onu bünyesinde tutmak istese de Masi, Avustralya'ya dönme kararı aldı ve bunun için FIA'dan tamamen ayrıldı.

Supercars Komisyonu, bu kategorideki teknik sportif düzenlemeleri belirleyen kurum konumunda yer alıyor.

Bu komitenin tavsiyeleri daha sonra nihai onay için yönetim kuruluna gidiyor.

Supercars yorumcusu Neil Crompton, 2020'den beri geçici başkan olarak görev yapıyordu ancak 30 Haziran'da görevinden ayrıldı.