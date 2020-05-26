Brown, Ricciardo ve Norris'in Bathurst 1000'de yarışmasını istiyor

Walkinshaw Andretti United Supercars takımının bir parçası olan Brown, Ricciardo'nun McLaren'a katılmasının ardından hem Avustralyalı pilotun hem de Lando Norris'in Bathurst yarışında yer alabileceğini doğruladı.

Brown'a göre bu konudaki belirleyici faktör, geleneksel olarak her zaman aynı hafta sonunda yapılan Bathurst 1000 ve Japon Grand Prix'si takvimlerinin çakışıp çakışmadığı olacak.

Supercars Sidetracked'a konuşan Brown, "Her ikisinin de bunu yapmaktan hoşlanacağını düşünüyorum."

“Sanırım insanlar artık, F1'deki takım patronlarının çoğundan biraz daha farklı olduğumu biliyorlar. Çünkü ben, kendi sürücülerimizin Daytona ya da Le Mans gibi farklı şeyler denediğini görmek istiyorum."

“Bunun programa uygun olup olmadığına bağlı olduğunu düşünüyorum. Bathurst, geleneksel olarak her zaman Japonya ile çakışıyor. Ama orada yarıştıklarını görmek isterim.” dedi.

WAU geçmişte IndyCar yıldızı Alexander Rossi ve James Hinchliffe gibi isimleri özel davetle seride yarıştırmıştı.

Fernando Alonso da daha önce McLaren'da yarışırken bu yarışa ilgi duyduğunu gizlememişti.

Norris, geçtiğimiz haftalarda özel davetler Supercars Eseries'de yarışmış ve bu araçları sanalda bile olsa sürmenin çok keyifli olduğunu belirtmişti.

Ricciardo ise gerçek hayatta Supercars araçlarını denedi. Avustralyalı pilot, 2019 Avustralya GP öncesinde, Castrol etkinliği kapsamında Rick Kelly'nin Nissan Altima'sını test etti.

Etkinlik sonrasında ise bir gün Bathurst 1000'e katılmaya olan arzusunu gizlemedi.