Avustralya'nın 138 milyon dolarlık yeni pisti

Wanneroo Konseyi, Perth bölgesinde bulunan tek kalıcı yarış pistinin, pistin kuzeyine yayılan 89 hektarlık parsel taslağını da kapsayan planı onayladı.

Yapılan planın merkezinde, Apex Circuit Design tarafından dizayn edilen 2.27 kilometrelik yeni bir pist bulunuyor. Pist hem İkinci Sınıf FIA standartlarına hem de B Sınıfı FIM standartlarına uygun olacak.

12 virajdan oluşan pist 2.6 kilometrelik "Ulusal" pist düzenine ve 1.7 kilometrelik "Club" pist düzenine de sahip olacak.

Teklif edilen pistin ana düzlüğü 750 metre olacak ve "resmî olmayan düzlük yarışları" yapılmasına uygun olacak.

Plana göre yeni pist, bulunan 2.41 kilometrelik pistten tamamen farklı olacak - ki bu pist de yeniden geliştirme çalışmaları sırasında elden geçirilecek.

Pistin "1.Önem" tarafı sadece 138 milyon dolarlık masraf çıkardı ve tüm önem seviyelerinin tamamlanması tahminen 231 milyon dolara mâl olacak.

Ana planda yapılan fonlama listesinde hem özel şirketlerin katkısı hem de devlet yardımı olduğu gözlendi.

An itibariyle WA Sporting Car Club, bulunan alanı kiralamakta ve yapılan anlaşmanın sona erme tarihi 2039.

Motorsport.com'un anladığına göre eğer anlaşma yapılırsa, WASCC belirtilen alanı yönetmeye decam edecek ve yeni inşa edilecek alanların niyet beyanından geçmesi gerekecek.

Ana plan 30 Mart itibariyle halk beyanına açılacak ve bu süreç 10 Mayıs'ta sonra erecek.