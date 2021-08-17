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PİST Haberler

Körfez yarış pistinde müthiş çekişme

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AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları, 14-15 Ağustos tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlendi.

Körfez yarış pistinde müthiş çekişme

Maxi ve Super grup olmak üzere iki ayrı kategoride toplam 31 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, Cumartesi günü ilk yarışlar Pazar günü de ikinci yarışlar koşuldu.

Her iki kategoride de büyük çekişmeye sahne olan yarışlar sonunda, Super grupta yaşanan itiraz nedeniyle bu kategoride ödüller dağıtılmadı. İtirazın sonuçlanmasının ardından sonuçlar ilan edilerek ödüller sezonun 3. yarışında sahiplerini bulacak.

Maxi grupta her iki yarışta da Bitci Racing Team Team AMS adına Audi RS3 LSM TCR ile yarışan Turgut Konukoğlu damalı bayrağın altından ilk geçen sürücü olarak hafta sonundan çifte zaferle ayrılmayı başardı. İlk yarışta ikinciliği yine aynı  takımdan İbrahim Okyay elde ederken, VW Scirocco TSI ile Ayhan Göllü de üçüncü sırada yer aldı. 

Pazar günü ters grid uygulaması ile başlayan ikinci yarışta ise ikincilik VW Golf GTI ile yarışan Yiğit Eröge‘nin olurken, Renault Sport Clio ile genç sporcu Süleyman Berkel de 20 turu üçüncü sırada tamamladı.

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