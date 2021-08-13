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Bitci Racing, iddialı hedeflerle yarışmaya başlıyor

Ekleyen:
, Şef Editör

Bitci Teknoloji, McLaren Racing F1 takımı sponsorluğu ile girdiği Motor Sporları dünyasında kendi yarış takımını kurarak vites büyütüyor!

Bitci Racing, iddialı hedeflerle yarışmaya başlıyor

Spora verdiği önemli desteklerle bilinen Bitci Teknoloji’nin yarış takımı BITCI Racing bu hafta sonu Türkiye Pist Şampiyonası’nda, şampiyonluk hedefi ile piste çıkıyor.

Çağdaş Holding tarafından 2018 yılında kurulan ve taraftar token işbirliklerinde Brezilya, İspanya, Peru gibi milli futbol takımlarıyla, McLaren F1 takımıyla ve MotoGP organizasyonuyla küresel ortaklıklar yaratarak blockchain dünyasında önemli bir atılım yapan Bitci Teknoloji, çıtayı yükselterek bir motor sporları markası olma yolunda da yeni temeller atıyor.

Motor sporları programını BITCI Racing’i kurarak bir üst seviyeye taşıyan, Off Road ve Baja yarışlarında başarılı bir sporcu olan Çağdaş Çağlar’ın yeni takımı, bu sezon Türkiye Pist Şampiyonası Maxi Grup’ta 2 adet Audi RS3 TCR ile start alıyor. Turuncu otomobillerin direksiyonunda 10 kez Türkiye Şampiyonluğu sahibi Milli Sporcu İbrahim Okyay ve genç sporcu Turgut Konukoğlu bulunacak ve takımın hedefi Türkiye Pist ve Takımlar şampiyonluğu olacak. BITCI Racing’in diğer genç sporcuları Barkın Pınar ve Murat Nalçakan ise sezon boyunca takım ile testlere devam ederek ve bazı yarışlarda start alarak 2022 sezonu hazırlıklarını sürdürecek.

BITCI Racing, Türkiye Karting Şampiyonası’nda ise renklerine katmış olduğu 16 yaşındaki genç yetenek Zekai Özen ile pistlerde olacak.  

Off Road ve Baja kupalarında ise takımı Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danişment ve Zafer Durmaz-Altan Tan ekipleri temsil edecek.      

Takımın sahibi Çağdaş Çağlar, ‘Bugüne kadar Türkiye’de otomobil sporlarına vermiş olduğumuz çeşitli sponsorluklar ile destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Şimdi ise kendi takımımızı, BITCI Racing’i kurarak önemli bir adım atıyoruz. Amacımız hem uluslararası arenada bir Türk takımı olarak ülkemizi başarılı bir şekilde temsil etmek, hem de genç Türk sporculara hayallerini gerçekleştirebilmeleri için fırsatlar yaratmak. Bu hedefle BITCI Racing ‘Sporcu Yetiştirme Programı’nı başlatıyoruz. Programa dahil olacak sporcular önümüzdeki iki sezon Avrupa’nın önemli karting yarışlarında mücadele edecekler ve aynı zamanda Single Seater ve GT otomobil testleri ile en üst düzey otomobil yarışlarında ülkemizi temsil etmek için hazırlıklarını tamamlayacaklar. Bu sırada BITCI Racing de 2022 sezonundan itibaren uluslararası yarışlarda start almak için gereken altyapı yatırımlarını ve hazırlıklarını tamamlamış olacak.‘ diye konuştu.

Takım bu hafta sonu İzmit Tosfed Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleşecek Türkiye Pist ve Karting Şampiyonaları’nda start alacak.

 

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