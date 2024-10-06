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Zayn Sofuoğlu, Süpermoto Şampiyonası'nı zirvede tamamlayarak ilk şampiyonluğunu aldı!

Kenan Sofuoğlu'nun beş yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, Süpermoto Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Eski Supersport şampiyonu ve şimdi Toprak Razgatlıoğlu'nun menajeri olan Kenan Sofuoğlu'nun oğlu, hız konusunda şimdiden dikkate değer bir üne sahip.

Zayn, bu hafta sonu Süpermoto Şampiyonası'nda yer aldı ve 1:03.962 ile tur rekorunu elde etti.

Cumartesi gününün ardından yaptığı açıklamada babası Kenan Sofuoğlu, "Zayn umarım ilk şampiyonluğunu kazanacak, şampiyonluk fotoğrafı için hazırız." demişti.

Kenan Sofuoğlu'nun dediği gibi oldu ve Zayn, pazar günkü son yarışının ardından ilk şampiyonluğuna ulaştı. 

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