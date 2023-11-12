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Zayn Sofuoğlu pistteki ilk yarışını kazandı

Zayn Sofuoğlu, bu hafta sonu İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye pist & Supermoto Şampiyonası 3. ayak yarışında, kariyerinin ilk galibiyetine ulaştı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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İzmir Ülkü Süpermoto Pisti'nde gerçekleştirilen 50cc yarışında boy gösteren Zayın Sofuoğlu, sıralama turlarında ikinci sırada yer almıştı.

Yarışta gayet iyi bir iş çıkaran Zayn, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve kariyerinin ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Galibiyetin ardından epey sevinen Zayn, böylelikle yeteneğini ilk kez rekabet anlamında da göstermiş oldu.

 
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