Zayn Sofuoğlu ilk yarışına İzmir'de çıkıyor
Zayn Sofuoğlu, bu hafta sonu İzmir'de gerçekleştirilecek Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 3. ayağına katılacak.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda pek çok şampiyonluk elde eden Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, genç yaşına rağmen pist üstünde yaptıklarıyla dikkat çekiyor.
Dünya çapınca pek çok hayranı olan Zayn, kariyerinin ilk motosiklet yarışına bu hafta sonu İzmir'de çıkacak.
Açıklamaya göre Zayn, Türkiye Süeprmoto3 Şampiyonası'nın 50cc klasmanında mücadele edecek.
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