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Zayn Sofuoğlu, 2024 TOSFED Micro Destek Kupası'nda birinci oldu!

Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası’nın 5. ayak yarışlarını 2. sırada tamamlayarak genel klasmanda birinci oldu.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'nın 5 yaşındaki yıldız pilotu Zayn Sofuoğlu, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda gösterdiği performansla genel klasmanda birinci oldu.

TOSFED Körfez Karting Pisti'nde gerçekleşen organizasyonda, sezonun 5. yarışı koşuldu. Zayn, yarışın ardından 2. sırada yer almasına rağmen elde ettiği puanlarla genel klasmanda birinci olmayı başardı. Bu zafer, Zayn'in 'dört tekerdeki' ilk büyük şampiyonluğu olarak kayıtlara geçti.

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Yarışın ardından Zayn Sofuoğlu'nu ilk tebrik eden kişi, babası ve Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu oldu. Şampiyonluk coşkusu, Zayn'in yakınları ve takım arkadaşları tarafından büyük bir sevinçle kutlandı.

Zayn'in başarısının en büyük mimarlarından Kenan Sofuoğlu, oğlunun birinciliği hakkında şunları söyledi: "Bu hafta sonu boyunca bazı talihsizlikler yaşadık ancak Zayn pes etmedi."

"Son yarışta yaşadığı kazaya rağmen geri dönerek ikinciliği aldı ve genel klasman birinciğini ilan etti."

"Bu, dört tekerlek üzerinde onun ilk büyük zaferi ve bunu görmek bizi çok gururlandırıyor. Gelecek yıl Zayn'i İngiltere’de yarışlara sokacağız ve Formula 1’e hazırlamak için elimizden geleni yapacağız.”

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Enes Erdemirel
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