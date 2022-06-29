YTU RACING YTR08C ve YTR08E lansmanı gerçekleşti

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Lansmanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ülkü SAKALAR, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, takımın akademik danışmanlarından Doç. Dr. Alp Tekin Ergenç, Takım Lideri Atakan Aydın ve sponsorlar konuşma yaptı. Araçlar, Formula Student İtalya ve Çek Cumhuriyeti yarışlarına gitmeden önce ilk kez sahnede tanıtıldı.

2011 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Teknolojileri (MAKTEK) Kulübü bünyesinde kurulan YTU Racing takımı, her sene sıfırdan tasarlayıp ürettiği araçlarla, 2014-2021 yılları arasında, dünyanın lisans düzeyinde en prestijli mühendislik yarışması olan Formula Student yarışlarına katılmaya devam ediyor. Türkiye’yi Almanya, İtalya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde en iyi şekilde temsil edebilen nitelikli mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan bu projede, ülkemize bilim ve teknoloji ışığında ilerleyerek çalışan mühendis adayları kazandırılıyor.

YTU Racing, 2021 Temmuz ayında katıldığı Formula Student Çek Cumhuriyeti yarışında, bugüne kadar elde ettiği başarıları bir ileri seviyeye taşıyıp içten yanmalı aracıyla hızlanma etabında şampiyonluk kupasını kaldırdı. Dayanıklılık etabında da üçüncülük ve genel klasmanda beşincilik kazandı. Geçen yıl pandeminin zorlu koşullarında gece gündüz çalışan takım Türkiye’deki Formula Student takımları içerisinde elektrikli araç üretebilen ilk takım ve şampiyonluk kazanan ilk ve tek Türk Takımı oldu.52 kişiden oluşan takım bu yıl da sekizinci içten yanmalı motorlu ve ikinci elektrikli yarış aracını üretti. Yarış araçları Formula Student İtalya ve Çek Cumhuriyeti yarışlarına gitmeden önce, üniversitenin Beşiktaş Kampüsü'nde gerçekleştirilen lansmanda ”Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu.” sözleriyle tanıtıldı.

Bu araçlarla birçok Avrupa takımını geride bırakan YTU Racing Takımı, bu yıl da Avrupa’da tarih yazmak için yola çıkıyor.

ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE GEÇEN YILA GÖRE YAPILAN İYİLEŞTİRMELER

YTR08-C İçten Yanmalı Yarış Aracı

AĞIRLIK: 188KG

GÜÇ: 95HP

0-100: 3.2 Saniye

Yeni geliştirilmiş 10" Süspansiyon paketi, Formula Student için optimize edilmiş Şanzıman sistemi ve Rüzgar tüneli testlerine dayanarak tasarlanmış Aerodinamik paketi ile YTR08C, Türkiye'nin en başarılı Formula Student aracı olan YTR07C'den 15 kg daha hafif.

Formula Student için optimize edilmiş Şanzıman sistemi ile YTR08C Şanzumanı 900 gram daha hafif ve vites geçişleri standart şanzımana göre çok daha kararlı.

Yerli üretim gaz kelebeği ve Topolojik yapıdaki emme manifoldu ile birlikte, geçmiş sezon kullanılan emme sistemine kıyasla 700 gram daha hafif.

Yeni Magnezyum alaşımlı 10" jantları ile birlikte, Süspansiyon sisteminden eksiltilen 9 kiloya yakın kütle ile birlikte virajlarda çok daha kıvrak davranan bir sürüş karakteristiğine sahip

Rüzgar tünelinde 1-1 ölçekte test edilen, toplamda 9 Kg ağırlığa sahip Aerodinamik paketi ile birlikte Geçmiş sezon kullanılan aerodinamik pakete göre yaklaşık 1.5 Kg daha hafif ve çok daha etkili.

YTR 08-E Elektrikli Yarış Aracı

AĞIRLIK: 220Kg

Güç:109Kw (80Kw Sınırlı)

Max tork: 230Nm

0-100: 3.7 Saniye

Tamamen öğrenci üretimi Hibrit monokok şasisi ve baştan tasarlanmış E-Powertrain paketi ile virajlarda stabil olduğu kadar 230 Nm tork ve 80 Kw güç üretebilen 12 kilogramlık elektrik motoru ve 453.6V ' luk bataryası sayesinde düzlüklerde son derece hızlı.

Tamamen mühendislik öğrencilerinin üretimi olan hibrit monokok şasi, toplam 17 Kg ağırlığı ve 14Kn burulma direnci ile türkiyenin ilk öğrenci üretimi monokok şasisi olmaya hak kazanmıştır.

Tamamen bizim tarafımızdan tasarlanan ve üretilen, 453.6 voltluk batarya paketi; Aluminyum konstruksiyonu ile 40g darbeye dayanıklı olmakla birikte 50 kilogramlık ağırlığı ile geçen sene kullanılan bataryadan yaklaşık 35 kilogram daha hafif bir yapıya sahip.