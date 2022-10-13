Yılın En Uzun Yarışı Tuzla'da

Haberi dinle

Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından organize edilen yılın en uzun yarışının startı saat 11.00’de verilecek. 5 takıma mensup 31 sürücünün katılacağı yarış, Tuzla Belediyesi’nin katkılarıyla Tuzla Belediyesi Şelale Park içinden ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kupada ilk 2 ayak sonunda DRT Juniors 38 puanla lider durumda bulunuyor. Lideri 33 puanla Chronos Evo ve Chronos Max izlerken, Korkmaz Racing 28 puanla dördüncü sırada bulunuyor. 12 Saat yarışının 1,5 katsayı üzerinden puan verecek olması, mücadeleye ayrı bir heyecan ve çekişme katacak.