Yılın En Uzun Yarışı Tuzla'da
2022 TOSFED Karting Dayanıklılık Kupası, 15 Ekim Cumartesi günü Tuzla Karting Park’da yapılacak 12 Saat yarışıyla tamamlanacak ve kupa sahibini bulacak.
Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından organize edilen yılın en uzun yarışının startı saat 11.00’de verilecek. 5 takıma mensup 31 sürücünün katılacağı yarış, Tuzla Belediyesi’nin katkılarıyla Tuzla Belediyesi Şelale Park içinden ücretsiz olarak izlenebilecek.
Kupada ilk 2 ayak sonunda DRT Juniors 38 puanla lider durumda bulunuyor. Lideri 33 puanla Chronos Evo ve Chronos Max izlerken, Korkmaz Racing 28 puanla dördüncü sırada bulunuyor. 12 Saat yarışının 1,5 katsayı üzerinden puan verecek olması, mücadeleye ayrı bir heyecan ve çekişme katacak.
Son Haberler
Moto3 Avustralya: Sasaki pole pozisyonunda, Deniz 8.
2022 Moto3 şampiyonasında sezonun sondan 3. yarışı olan Avustralya öncesinde pole pozisyonu tur rekoruyla Ayumu Sasaki'nin oldu.
Verstappen: "Çoğu insan Honda'yla çalıştığımız için deli olduğumuzu söyledi"
Max Verstappen, Red Bull'un Honda ile ortaklık kararını sorgulayan kişilere "Bakın şimdi neredeyiz!" dedi.
Avustralya MotoGP: Martin rekor tur zamanıyla pole pozisyonunda, Marquez 2.
Pramac Ducati'den Jorge Martin, Phillip Island pistinin tur rekorunu kırarak Marc Marquez'in önünde pole pozisyonunu kazanırken şampiyonluk mücadelesi veren isimler arasında en yukarıda yer alan isim 3. sıradaki Francesco Bagnaia oldu.
Binotto: "Bütçe sınırını aşan takımın gelişim hakkı engellenmeli"
Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, 2021'de bütçe sınırını aştığı belirlenen takımın kazandığı şampiyonluğun geri alınamayacağını, bu yüzden ceza olarak araç geliştirmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi.