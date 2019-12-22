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Yılın En İyileri Gala Gecesinde Buluştu

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Yılın En İyileri Gala Gecesinde Buluştu
22 Ara 2019 13:45

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen 2019 TOSFED Gala Gecesi, 21 Aralık akşamı İstanbul’da Emek Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen 2019 TOSFED Gala Gecesi 21 Aralık akşamı İstanbul’da Emek Sahnesi’nde gerçekleştirildi. Otomobil sporlarının 2018 sezonunda branşlarında dereceye giren sporcu ve takımların ödüllerinin dağıtıldığı törene spor, iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı.

Ralli, pist, offroad, trial, karting, drift, tırmanma, rallikros ve klasik otomobil branşlarındaki ulusal şampiyonlarda dereceye giren sporcu ve takımlar ödüllerini, Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Turing Otomobil Kurumu Başkanı Dr. Bülent Katkak ve TOSFED yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerden aldılar.

Federasyon Başkanı Eren Üçlertoprağı sponsor firmalara, yurt dışında yarışan sporculara, organizatör kulüplere, il temsilcileri ve il gözetmen kurulları ile geçmiş yıllarda Türkiye Ralli Şampiyonu olan sporcular ve bu yıl otomobil sporlarında 50.yılını kutlayan Haydar Güçlü'ye teşekkür plaketlerini takdim etti.

Gecede TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı da, Porsche Kupası Fransa şampiyonluğunu bu yıl da tekrarlayan ve Porsche Süper Kupa'da ilk sezonunda genel klasman ikincisi ve çaylak şampiyonu olan, tüm bu başarılarının ardından Porsche desteği alarak ilk Türk pist fabrika pilotu olmayı başaran milli sporcu Ayhancan Güven'e bir özel ödül verdi.

 

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Haydar Güçlü ve Eren Üçlertoprağı

Haydar Güçlü ve Eren Üçlertoprağı
1/13

Fotoğraf: TOSFED

TOSFED Gala Gecesi, Türkiye Trial Şampiyonası

TOSFED Gala Gecesi, Türkiye Trial Şampiyonası
2/13

Fotoğraf: TOSFED

TOSFED Gala Gecesi, TOSFED Baja Kupası

TOSFED Gala Gecesi, TOSFED Baja Kupası
3/13

Fotoğraf: TOSFED

TOSFED Gala Gecesi, Türkiye Rallikros Şampiyonası

TOSFED Gala Gecesi, Türkiye Rallikros Şampiyonası
4/13

Fotoğraf: TOSFED

TOSFED Gala Gecesi, Türkiye Drift Şampiyonası

TOSFED Gala Gecesi, Türkiye Drift Şampiyonası
5/13

Fotoğraf: TOSFED

TOSFED Gala Gecesi, Türkiye Tırmanma Şampiyonası

TOSFED Gala Gecesi, Türkiye Tırmanma Şampiyonası
6/13

Fotoğraf: TOSFED

TOSFED Gala Gecesi, Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası

TOSFED Gala Gecesi, Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası
7/13

Fotoğraf: TOSFED

TOSFED Gala Gecesi, Türkiye Offroad Şampiyonası

TOSFED Gala Gecesi, Türkiye Offroad Şampiyonası
8/13

Fotoğraf: TOSFED

TOSFED Gala Gecesi, Türkiye Pist Şampiyonası

TOSFED Gala Gecesi, Türkiye Pist Şampiyonası
9/13

Fotoğraf: TOSFED

TOSFED Gala Gecesi, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası

TOSFED Gala Gecesi, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası
10/13

Fotoğraf: TOSFED

TOSFED Gala Gecesi, Zafer Vatansever Ralli Kupası

TOSFED Gala Gecesi, Zafer Vatansever Ralli Kupası
11/13

Fotoğraf: TOSFED

TOSFED Gala Gecesi, TOSFED Yıldızını Arıyor

TOSFED Gala Gecesi, TOSFED Yıldızını Arıyor
12/13

Fotoğraf: TOSFED

TOSFED Gala Gecesi, Türkiye Karting Şampiyonası

TOSFED Gala Gecesi, Türkiye Karting Şampiyonası
13/13

Fotoğraf: TOSFED

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