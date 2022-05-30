Yeşil Bursa Rallisi'nde zafer Orhan Avcıoğlu'nun

Haberi dinle

Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ICRYPEX sponsorluğundaki 2022 sezonunun ilk asfalt rallisinde, ekipler iki gün boyunca 465 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 10 özel etapta mücadele ettiler.

Bursa’ya şampiyona lideri olarak gelen Avcıoğlu-Korkmaz ekibi, 01 saat 13 dakika 27.9 saniye toplam zamanıyla Bodrum Rallisi’nin ardından ikinci zaferini kazanırken, BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay 15.5 saniye farkla yarışı ikinci olarak tamamladı. Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Burak Erdener ekibi yarışın genel klasman üçüncü olurken, Red Bull sporcusu Türkkan aynı zamanda en iyi genç pilot ödülünün de sahibi oldu.

İki Çeker klasmanı ve Sınıf 4’te Ford Fiesta Rally4 ile Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Burak Başlık-Bahadır Özcan en hızlı ekip olurken, Sınıf N’de Mitsubishi Lancer EVO IX ile GP Garage My Team’den Dağhan Ünlüdoğan-Aras Dinçer, Sınıf 3’te Ford Fiesta Rally 3 ile Castrol Ford Team Türkiye’den Serhan Türkkan-Koray Akgün, Sınıf 5’te de Renault Clio Rally 5 ile Renault Clio Trophy Türkiye adına yarışan Tuncer-Asena Sancaklı çifti mutlu sona ulaşan ekipler oldular. Yarışın kadın co-pilotlar birinciliğini ise İsmet Toktaş ile yarışan BC Vision Motorsport takımından Sevilay Genç elde etti.

Klasik ralli otomobillerine açık historic klasmanını, Parkur Racing adına 1976 model Ford Escort MKII ile yarışan Üstün Üstünkaya-Kerim Tar birinciliği kazanırken, BMW E10 1502 ile İbrahim-Mustafa Öztürk kardeşler ikinci ve Kategori 1 Birincisi, Murat 124 ile Onur Çelikyay-Serdar Canbek ise üçüncü oldular.

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan otomobil sporlarının duayen isimlerinden Oğuz Gürsel anısına koşulan TOSFED Ralli Kupası’nda ise Castrol Ford Team Türkiye takımından Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı genel klasman birinciliğinin sahibi olurken, aynı zamanda Kategori 2’de zafere ulaşan ekip oldular. BC Vision Motorsport takımından Burak Akın-Yunus Emre Bol uzun süre lider götürdükleri yarışı ikinci sırada tamamlarken, Castrol Ford Team Türkiye takımından Cem Yudulmaz-Ali Emre Yılmaz üçüncü oldular. Kategori 1’de Castrol Ford Team Türkiye takımından Melih Cevdet Yıldırım-Mert Kaya Kategori 3’te GP Sercan Kırıkkaya-Tezcan Başar ve Kategori 4’te de Castrol Ford Team Türkiye takımından Levent Şapçılar-Deniz Gümüş birincilikleri paylaşan isimler oldular.

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, 24-26 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Eskişehir Rallisi ile devam edecek.