Volkan Işık, Marmaris'te ralliye dönüyor
Dünya Ralli Şampiyonası WRC’de ilk ve tek puanı alan, 1995-2003 Türkiye Ralli Şampiyonu milli sporcu Volkan Işık, 12 yıl aradan sonra parkurlara geri dönüyor.
2007 ve 2008 yılları arasında Avrupa Ralli Şampiyonası’nda 2. ve 3. olarak ülkemize önemli başarılar kazandıran Işık, 22-23 Mart’ta Marmaris Ege Rallisi'nde GP Garage My Team adına Hyundai i20 R5 ile yarışacak.
Motorsporlarına katkı sağlamak için Deltasport, Ralliye İlk Adım, Volkicar, yarış lastikleri geliştirme ve üretimi gibi birçok alanda öncü çalışmalara imza atan Volkan Işık, Automechanika, Motul Türkiye, Filomingo, Evofone ve Power Grup desteğiyle tekrar yarışlara dönüyor.
Volkan Işık, "Yıllar sonra yarışlara dönmek benim için çok heyecan verici. İlk yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Her zaman olduğu gibi yine motorsporlarına katkı sağlamayı hedefliyorum. Bu oluşumu destekleyen tüm sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Seyircilerle parkurlarda buluşma heyecanını canı gönülden hissediyorum." diyerek ralliye olan sevgisini ve seyircilere duyduğu özlemi dile getirdi.
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