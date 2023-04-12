Vedat Ali Dalokay rekabeti üst seviyeye taşıyor!

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2022’de Coppa Italia Turismo’da Audi TCR Seq otomobilin direksiyonunda ilk uluslararası sezonunu takip eden ve hem başarısı hem sempatisi ile adından söz ettirerek ülkemizi en iyi şekilde temsil eden yetenekli pilot Vedat Ali Dalokay, genel klasmanda ve grubunda elde ettiği ikinciliğin sezon ödülünü almak için Vallelunga’daydı.

Geçtiğimiz sezon defalarca podyumuna çıktığı, bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı dinlettiği yarışlar sonucunda takipçilerinin ‘Roma Fatihi’ lakabını taktığı başarılı sporcu, aynı hafta sonu şampiyonanın 2023 sezonunda start alan takım arkadaşları Turgut Konukoğlu, Zekai Özen ve Ramazan Kaya’nın da yanında olarak takımına destek verdi.

Dalokay, bu sezon uluslararası TCR şampiyonaları arasında önemli bir yeri olan, kıran kırana rekabeti ile bilinen ve canlı televizyon yayınları ile milyonlarca kişiye ulaşan TCR Italy’de start alacak.

İlk ayak yarışları 22-23 Nisan’da Imola’nın ünlü pisti Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari’de koşulacak.

Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki, kompleks virajları ve teknik yapısı ile bilinen piste çıkacağı için heyecanını dile getiren Vedat Ali, "Takım Direktörümüz İbrahim Okyay ile geçen sene kariyerimi planlarken hedefimizi 2023’te TCR şampiyonası olarak belirlemiştik. Bunu gerçekleştirmeme destek olan takımıma ve sponsorlarıma teşekkür ederim."

"Antrenmanlarıma sanal ortamda devam ediyorum. Yarıştan önce İtalya’da antrenman seansları organize ediyoruz. Çok sevdiğim otomobilim Audi TCR ile elimi ısıtarak rekabet ortamına hazırlık yapacağız." dedi.

Otokoç ana sponsorluğunda yarışan Bitci Racing Team AMS pilotu Vedat Ali Dalokay’ın diğer sponsorlarıysa Sonia, Jenerator, EvBodrum ve Old Faithful Geyser.

TCR Italy Şampiyona Takvimi

22-23 Nisan 2023 Imola / İtalya

6-7 Mayıs 2023 Misano / İtalya

8-9 Temmuz 2023 Mugello / İtalya

16-17 Eylül 2023 Monza / İtalya

14-15 Ekim 2023 Vallelunga / İtalya

28-29 Ekim 2023 Imola / İtalya