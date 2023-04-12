Önceki / Borusan Otomotiv Motorsport, 2023 BMW M4 GT4 aracını ve takımını tanıttı
TÜRK SPORCULAR Haberler

Vedat Ali Dalokay rekabeti üst seviyeye taşıyor!

Bitci Racing-Team AMS’nin yetenekli pilotu geçen sezon elde ettiği İtalya ikinciliğinin ardından çıtasını TCR Italy’ye yükseltti!

Altay Gök
Ekleyen:
Vedat Ali Dalokay rekabeti üst seviyeye taşıyor!
Haberi dinle

2022’de Coppa Italia Turismo’da Audi TCR Seq otomobilin direksiyonunda ilk uluslararası sezonunu takip eden ve hem başarısı hem sempatisi ile adından söz ettirerek ülkemizi en iyi şekilde temsil eden yetenekli pilot Vedat Ali Dalokay, genel klasmanda ve grubunda elde ettiği ikinciliğin sezon ödülünü almak için Vallelunga’daydı.

Geçtiğimiz sezon defalarca podyumuna çıktığı, bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı dinlettiği yarışlar sonucunda takipçilerinin ‘Roma Fatihi’ lakabını taktığı başarılı sporcu, aynı hafta sonu şampiyonanın 2023 sezonunda start alan takım arkadaşları Turgut Konukoğlu, Zekai Özen ve Ramazan Kaya’nın da yanında olarak takımına destek verdi.

Dalokay, bu sezon uluslararası TCR şampiyonaları arasında önemli bir yeri olan, kıran kırana rekabeti ile bilinen ve canlı televizyon yayınları ile milyonlarca kişiye ulaşan TCR Italy’de start alacak.

İlk ayak yarışları 22-23 Nisan’da Imola’nın ünlü pisti Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari’de koşulacak.

 

Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki, kompleks virajları ve teknik yapısı ile bilinen piste çıkacağı için heyecanını dile getiren Vedat Ali, "Takım Direktörümüz İbrahim Okyay ile geçen sene kariyerimi planlarken hedefimizi 2023’te TCR şampiyonası olarak belirlemiştik. Bunu gerçekleştirmeme destek olan takımıma ve sponsorlarıma teşekkür ederim."

"Antrenmanlarıma sanal ortamda devam ediyorum. Yarıştan önce İtalya’da antrenman seansları organize ediyoruz. Çok sevdiğim otomobilim Audi TCR ile elimi ısıtarak rekabet ortamına hazırlık yapacağız." dedi.

Otokoç ana sponsorluğunda yarışan Bitci Racing Team AMS pilotu Vedat Ali Dalokay’ın diğer sponsorlarıysa Sonia, Jenerator, EvBodrum ve Old Faithful Geyser.

TCR Italy Şampiyona Takvimi

22-23 Nisan 2023                Imola / İtalya

6-7 Mayıs 2023                   Misano / İtalya

8-9 Temmuz 2023               Mugello / İtalya

16-17 Eylül 2023                 Monza / İtalya

14-15 Ekim 2023                 Vallelunga / İtalya

28-29 Ekim 2023                 Imola / İtalya

 

paylaşım
yorumlar

Borusan Otomotiv Motorsport, 2023 BMW M4 GT4 aracını ve takımını tanıttı
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Anısına: Craig Breen

Anısına: Craig Breen

WRC
Hırvatistan Rallisi

Anısına: Craig Breen Anısına: Craig Breen

Drugovich, Silverstone'da AMR21 ile test gerçekleştirdi

Drugovich, Silverstone'da AMR21 ile test gerçekleştirdi

Formula 1

Drugovich, Silverstone'da AMR21 ile test gerçekleştirdi Drugovich, Silverstone'da AMR21 ile test gerçekleştirdi

Motor sporları camiası, Craig Breen için taziyelerde bulundu

Motor sporları camiası, Craig Breen için taziyelerde bulundu

WRC
Hırvatistan Rallisi

Motor sporları camiası, Craig Breen için taziyelerde bulundu Motor sporları camiası, Craig Breen için taziyelerde bulundu

Son Haberler

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

F1 Formula 1

Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi Perez'i oğluyla fotoğraf çektirmediği için eleştiren spor yazarı özür diledi

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli" Steiner: "Red Bull çok hızlı diye kurallar değişmemeli"

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

F1 Formula 1

Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim" Verstappen: "Alonso'nun yarış kazanmasını isterim"

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

F1 Formula 1

Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı" Palmer: "Hakemler Sainz konusunda yapmaları gerekeni yaptı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.