Vedat Ali Dalokay, Mugello'dan podyumla ayrıldı!
Ülkemizi İtalya GT Serisi'nde temsil eden Vedat Ali Dalokay, geçen hafta sonu gerçekleştirilen yarışların birisinde podyuma çıkmayı başardı.
24-25 Ağustos tarihlerinde Mugello pistine çıkan temsilcimiz Vedat Ali Dalokay, 2024 İtalya GT Şampiyonası 3. ayak yarışında mücadele etti.
Lamborghini Huracan ST Evo 2 ile ilk yarışı genelde yedinci ve kategorisinde üçüncü olarak tamamlayarak podyuma çıkan Dalokay, bu yılki başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Tecrübeli pilotumuz Vedat Ali Dalokay, podyum seremonisinin ardından takımıyla birlikte Yusuf Dikeç’in efsane pozuyla zaferini kutladı.
Fakat pazar günü koşulan ikinci yarışı üçüncü sırada sürdürürken fren hidrolik borusu patlaması sonucu yarışı tamamlayamadı.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Schumacher, Alpine'in kararını Instagram'dan öğrenmiş
Jos Verstappen: "Horner takımı yeniden toparlarsa şaşırırım"
Leclerc: "Neden bu kadar hızlandığımızı bilmiyoruz"
Hamilton: "Yarışa Russell ile aynı yerden başlasaydım podyuma çıkabilirdim"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar