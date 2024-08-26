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Vedat Ali Dalokay, Mugello'dan podyumla ayrıldı!

Ülkemizi İtalya GT Serisi'nde temsil eden Vedat Ali Dalokay, geçen hafta sonu gerçekleştirilen yarışların birisinde podyuma çıkmayı başardı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
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24-25 Ağustos tarihlerinde Mugello pistine çıkan temsilcimiz Vedat Ali Dalokay, 2024 İtalya GT Şampiyonası 3. ayak yarışında mücadele etti.

Lamborghini Huracan ST Evo 2 ile ilk yarışı genelde yedinci ve kategorisinde üçüncü olarak tamamlayarak podyuma çıkan Dalokay, bu yılki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Tecrübeli pilotumuz Vedat Ali Dalokay, podyum seremonisinin ardından takımıyla birlikte Yusuf Dikeç’in efsane pozuyla zaferini kutladı.

Fakat pazar günü koşulan ikinci yarışı üçüncü sırada sürdürürken fren hidrolik borusu patlaması sonucu yarışı tamamlayamadı.

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